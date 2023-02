Esposa de Rafael Caro Quintero confirma que planea divorciarse del capo y sus motivos

Su historia de amor surgió cuando ambos estaban presos en penales del estado mexicano de Jalisco, su belleza cautivó al “Narco de narcos” y una conductora de un programa musical fungió de cupido. Así, Rafael Caro Quintero y Diana Espinoza Aguilar comenzaron una relación, la cual resultó en matrimonio y con un hijo, pero que ahora roza su final, ya que la exreina de belleza solicitó el divorcio al famoso narcotraficante.

En entrevista con la periodista Ahtziri Cárdenas para Univisión Noticias, la también conocida como Altagracia Espinoza dijo que se divorciará del capo porque debe cuidar de sus tres hijos -solo uno es de Caro Quintero- pues han sido objeto de burlas y humillaciones por la carrera delictiva del hombre.

Por ello considera que divorciarse es lo mejor, pues debe dar prioridad a sus hijos, algo que el Narco de narcos aceptó. “Necesito que sepan que yo me separo de Rafael, él se queda en libertad, yo también me quedo en libertad, yo tengo tres hijos que me necesitan muchísimo, que necesitan que esté con ellos en todos los aspectos”.

En ese mismo tenor, contó que incluso el hijo que tuvo con el narcotraficante ha sufrido discriminación, pues no lo quieren inscribir en las escuelas.

“Hubo una escuela donde tuve que decir que era discriminación y que me sentaría a esperar a la directora para que me explicara el por qué no podían recibir al niño”, declaró.

Amor tras las rejas

Fue en el año 2008 cuando Diana Espinoza Aguilar fue detenida por estar acusada de lavado de dinero, en ese momento era esposa del narcotraficante colombiano Ever Villafaña Martínez, quien tenía nexos con los Beltrán Leyva. Ella es originaria del estado de Chihuahua.

En ese entonces se llevó a cabo un certamen de belleza dentro del penal femenil de Jalisco, del cual resultó ganadora, pero no fue lo único que ganó, pues también lo hizo con el corazón de Caro Quintero.

Tras ser presentados por una conductora de televisión, comenzó su relación, acompañaron sus soledades. Ella fue absuelta en 2011, pero continuó visitando al capo y cuando él aún estaba preso en Puente Grande, nació su hijo.

Hoy tiene nueve años y una relación muy cercana con su padre, a quien visita en el penal del Altiplano seguido. Así fue siempre, verse de vez en cuando, pues aunque Caro Quintero salió libre en 2013, al poco tiempo volvió a ser uno de los hombres más buscados, tanto por México como por Estados Unidos, por lo que vivió escondiéndose.

Y aunque para la aún esposa del fundador del extinto Cártel de Guadalajara él es todo un caballero y un hombre de buenos sentimientos, el amor no siempre resulta suficiente, pues no es fácil vencer tan grandes obstáculos.

Kiki Camarena

En la misma entrevista, Diana Espinoza narró que su esposo le dijo que él no tuvo nada que ver con el asesinato del agente de la DEA, Enrique “Kiki” Camarena, por el cual es requerido por la justicia estadounidense.

“Él me platicaba que llegó, no sabía qué estaba pasando, les dijo que no quería saber nada y que él no fue cómplice ni partícipe de algo como eso”, sentenció.

También te puede interesar:

– Diana Espinoza, la reina de belleza que enamoró a Caro Quintero en la prisión.

– ¿Dónde está y a qué se dedica la primera esposa de Rafael Caro Quintero?