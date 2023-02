Verónica Bastos suelta la sopa sobre el talento oculto de Adamari López

Verónica Bastos y Adamari López comparten pantalla en el panel que sigue minuto a minuto el reality ‘La Casa de los Famosos’, y aunque hasta el momento han mostrado que cuentan con una buena química frente a las cámaras, todo parece indicar que sus mejores momentos ocurren tras bambalinas.

Prueba de la gran amistad que mantienen se dio a través de la cuenta oficial de Instagram de la presentadora de ‘La Mesa Caliente’. Desde una inesperada publicación, Bastos dejó ver uno de los “talentos ocultos” de la boricua en un breve video.

El audiovisual dejó ver a Adamari López mientras manipulaba un collar con mucha concentración en un intento de desenredarlo. Junto a ella se puede escuchar a Verónica Bastos, Penélope Menchaca y Jorge Aravena hablando sobre la habilidad de la también actriz al deshacerse de los nudos de dicha pieza de joyería.

“Te Amooo @adamarilopez ella en comerciales tiene un part-time desenredando collares de sus amigas!! Si tienes un collar con nudos llama ya a Ada y ella te lo resuelve!”, escribió la famosa para acompañar su publicación.

“Tengo un mes intentándolo y no lo logré!! Y ella en dos comerciales y listoo!!! You are the best!!“, añadió dentro de su relato.

Desde la sección de comentarios, el público expresó su agrado por la dinámica que los cuatro conductores manejan delante y detrás de cámaras. “Vero me encanta verte” y “Lindos”, son algunos de los mensajes que obtuvo la publicación.

