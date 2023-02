Comentarista de TUDN estuvo cerca de dar a luz en el Estadio Azteca

El Estadio Azteca es un recinto histórico testigo de muchos momentos. Uno de ellos iba a ser el nacimiento del bebé de la reconocida comentarista de la cadena TUDN, Georgina Holguín, mejor conocida como ‘Gina’.

Resulta ser que en medio de un proyecto promocional concerniente al Mundial de Qatar 2022, el cual cubrió junto a varias colegas y su esposo, el narrador Andrés Vaca, estuvo a punto de dar a luz en las instalaciones del Estadio Azteca.

El episodio se dio a conocer gracias a Valeria Marín, también conductora de TUDN y compañera de Holguín. En medio de la transmisión del programa ‘Netas Divinas’, su amiga comenzó a contar que Gina no quiso tomarse un descanso en las últimas semanas del embarazo y decidió seguir trabajando.

En plena grabación se dieron cuenta que algo no estaba bien con la comentarista. “Estábamos grabando unos promocionales para el Mundial de Qatar. Fue una jornada muy larga, llovió y teníamos que esperar a las dos o tres de la mañana. Vamos a grabar y todos diciéndole a Gina ‘¿estás bien?’ y rompió fuente”, mencionó Marín entre risas.

Holguín terminó de relatar lo sucedido meses atrás en el mítico recinto deportivo. “En el Estadio Azteca, voltee y dije ‘rompí fuente’. Yo no sabía qué era. Llegué con una señora y le dije ‘creo que me hice pipi, pero dicen que es normal’. Me voy a una carpita donde tenían las luces y todo y otra vez y le hablo a Andrés (Vaca) que estaba grabando los promos. Le marco y le digo ‘yo creo que me hice pipi o la fuente’, llegó en un segundo y vámonos.”, señaló.

El hecho se remonta a tres meses antes del Mundial de Qatar, pues fue a mediados de agosto cuando Holguín y Vaca anunciaron el nacimiento de su primogénito Ian. El proyecto en el que trabajan eran unos comerciales para promocionar el certamen ecuménico qué se llevaría a cabo en las semanas posteriores.

