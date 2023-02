Destrozan a reportero de TUDN en redes sociales por actitud “machista” hacia una mujer “ama de casa”

El reportero de la cadena TUDN, Fernando Jesús Torres, mejor conocido como ‘El Niño Águila’ fue tundido en redes sociales por una entrevista para el programa “Más Deporte”. Durante el diálogo una mujer afirmó ser ama de casa y el comunicador respondió con un comentario considerado como machista.

El episodio ocurrió previo al partido de Pumas de la UNAM ante Atlas. El periodista se encontraba en un mercado popular y se topó con una familia a la cual procedió a entrevistar.

Tras una primera toma de contacto, Torres preguntó a cada uno de los involucrados por sus oficios y cuando llegó el turno de la mujer, esta manifestó ser ama de casa. Fue la repuesta del reportero a modo de broma lo que posteriormente generó el revuelo. “¿Al hogar? Bonita forma de decir que no hace absolutamente nada”, dijo.

In situ, el comentario generó algunas risas, pero en el audiovisual se puede ver que la mujer involucrada esboza una leve sonrisa. El clip fue inicialmente compartido por la cadena TUDN en redes sociales, pero debido al rechazo que generó, decidieron borrarlo. No obstante, algunos internautas se dieron a la tarea de grabarlo y compartirlo en redes sociales como Twitter.

“Ya borraron su video, pero no hay problema, TUDN. Aquí está el machismo de tus colaboradores”, escribió un usuario que compartió la grabación del audiovisual en la red social del pajarito azul.

Ya borraron su video, pero no hay problema, @TUDNMEX



Aquí está el machismo de tus colaboradores 👍🏼 pic.twitter.com/dJ4hTgVHFd — 🍜 (@AlejandroReal71) February 5, 2023

Esta polémica causó que varios usuarios se dieran a la tarea de tundir a ‘El Niño Águila’ con fuertes opiniones. Otros se tomaron lo sucedido con humor. Jajajaja era más fácil decirle “PINCHE DOÑA, NO SEA FLOJA”; “Americanista y machista, el aficionado ideal”; “¿Machismo? ¿En Televisa? No me lo hubiera imaginado”.

Hasta el momento, la única acción por parte de la cadena fue eliminar el contenido de sus plataformas. Por el lado de Torres no ha existido pronunciamiento alguno en sus redes sociales.

Te puede interesar:

·Periodista hablaba maravillas de los estadios en Venezuela y se fue la electricidad en pleno partido de México en la Serie del Caribe (Video)

·Perrita que se coló y robó miradas en partido de Rayados de Monterrey ya tiene acomodo tras lluvia de mensaje de los fanáticos

·Estadio BBVA de Monterrey se prepara para el Mundial de Fútbol 2026: “Es uno de los más modernos de América Latina”

**