Julián Quiñones protagoniza una polémica tras enviar foto a famosa influencer mexicana

El futbolista colombiano del Atlas, Julián Quiñones, protagonizó otro polémico momento esta vez junto a la popular influencer mexicana Yeri Mua, a quien le habría enviado una foto con su ex a través de Instagram, algo que hizo molestar a la nacida en Veracruz que además amenazó con dejar en evidencia a otros futbolistas que le han coqueteado por mensajes privados.

El elemento del Atlas le habría mandado a Mua, una foto con su ex novio Brian Villegas, sin embargo y según el propio protagonista de la foto, Quiñones no tuvo malas intenciones, sino simplemente quiso hacerle una broma a la influencer. Cabe destacar que Julián Quiñones es uno de los mejores futbolistas en la actualidad de la Liga MX.

Una simple broma de Julián Quiñones

“Yo le dije, no hagas eso y el vato la envió de cotorreo y si vio la foto, a él le dio risa, pero a mí no porque la gente empezó a decir que yo lo mandé. El vato es un profesional, un deportista y no tienen por qué meterlo en estas tonterías“, dijo Brian Villegas.

Luego de todo esto, Yeri Mua publicó en sus historias la foto que le habría mandado Quiñones, y tras distintas amenazas los fanáticos salieron en defensa del colombiano considerando que todo fue una broma sin importancia.

Rumores sitúan a Julián Quiñones en el Tri

Las buenas actuaciones de Julián Quiñones como futbolista del Atlas en la Liga MX, lo han llevado a ser considerado por la opinión pública como un elemento que podría ser nacionalizado para sumarse a la Selección de México y ahora mucho más con la llegada al banquillo del Tri del argentino Diego Cocca con quien coincidió en Atlas.

Además de coincidir en los Zorros con Diego Cocca, Julián Quiñones fue pieza fundamental del histórico bicampeonato del equipo y se dice que el argentino lo quería devolver a Tigres, algo que no terminó sucediendo, pero lo que no se descarta es que el colombiano llegue al Tri, debido a la buena relación con el entrenador que le ha dejado pasar distintas polémicas.

