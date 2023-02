Mujer con una enfermedad terminal es sorprendida con boletos para el Super Bowl

Kellirae Cox está acostumbrada a animar a los demás como ex porrista en la Escuela para Sordos de California en Riverside.

El miércoles, regresó a su alma mater para una reunión de ánimo, durante la cual la joven de 21 años fue sorprendida con boletos para el Super Bowl.

“Es un sueño hecho realidad y todavía estoy procesando todo esto. Realmente no estoy segura de cómo sentirme en este momento. Todavía estoy abrumada. Es un sueño”, dijo Cox en lenguaje de señas.

La Dream Foundation proporcionó las entradas. La organización concede los deseos de los adultos con enfermedades terminales.

El año pasado, a Cox le diagnosticaron melanoma, que desde entonces ha hecho metástasis. Como el tiempo ya no estaba de su lado, ella y su entrenador se acercaron a Dream Foundation para compartir su deseo: asistir al Super Bowl.

“Nos impresionó su humor, su sinceridad y su gratitud, y en la oficina, cuando conocimos su historia y su deseo, simplemente dijimos: ‘Tenemos que hacer que suceda’. Así que contactamos a la NFL”, dijo Kisa Heyer, directora ejecutiva de Dream Foundation.

La NFL proporcionó a la fundación cuatro boletos para que Cox y su familia asistieran al gran juego. Cox también tendrá la oportunidad de conocer a las porristas de los equipos.

“He tenido muchos problemas de salud, pero cuando estoy con las porristas siento que puedo hacerlo“, dijo Cox. “Me uní desde que estaba en tercer grado, aquí en la escuela, así que lo llevo en la sangre. Y gracias a mi ex entrenadora, Stacey Hausman, me he mantenido inspirada y cin deseos de continuar”

Ser animadora, para Cox, ha sido una salida y una oportunidad de ser como sus compañeros de equipo.

“Ella acepta a los retos, siempre”, dijo Hausman. “Ella nunca quiere que nadie le dé un trato especial. Solo quiere ser ella misma. Cox trabaja por lo que obtiene, y trabaja duro”.