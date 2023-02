En leggings deportivos negros Mayrín Villanueva presume su figura después de hacer Pilates

Desde hace ya varios años Mayrín Villanueva practica Pilates, y recientemente, al término de una de sus rutinas, aprovechó para tomarse una selfie en la que aparece usando ajustados leggings negros, luciendo espectacular a sus 52 años. Ella escribió en su post el mensaje: “Misión cumplida y con todo el amor de felicidad”.

A principios de este año la actriz mexicana estuvo en Brasil, y publicó en esa red social fotografías que la muestran con amigas a bordo de un yate. Ella expresó que ese viaje “me recordó la importancia sobre la confianza que tenemos como mujeres 🤍 ¿Sabían que las personas que confían en sí mismas son más atractivas?”

Próximamente Mayrín regresará a la televisión como protagonista de la serie de comedia “¡Es neta, Eva?”, pero mientras tanto ella no deja de compartir con sus fans mensajes positivos y llenos de empoderamiento: “Es cierto que el concepto de belleza es subjetivo e incluso cambia dependiendo de la cultura en la que vivas, pero gustarte a ti es lo más importante. La autoestima nos da la confianza para conseguir nuestros objetivos y también influye en cómo nos tratamos a nosotras mismas”. View this post on Instagram A post shared by ¿Es Neta, Eva? (@esnetaeva) View this post on Instagram A post shared by Mayrin Villanueva (@mayrinvillaneva)

