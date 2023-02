Genaro García Luna ya sabe quién es el “testigo importante” que podría hundirlo en juicio en Nueva York

NUEVA YORK.- Los fiscales federales confirmaron a la defensa de Genaro García Luna quién es el “testigo importante” que rendirá testimonio contra el exsecretario de Seguridad Pública de México este lunes en la Corte del Distrito Este de Nueva York.

Ha habido diversas especulaciones sobre la identidad del personaje que podría cerrar el caso en contra de García Luna en favor de los fiscales federales estadounidenses y un reciente documento enviado por la defensa liderada por el abogado César de Castro mantuvo en secreto el nombre del cooperante.

Se sabe que esa persona recibió sentencia federal en marzo o abril del 2020, en plena pandemia de COVID-19, pero no hay detalles sobre las acusaciones específicas que enfrentó.

La defensa está pidiendo al juez Brian Cogan que los fiscales entreguen toda la evidencia que acompaña al testigo cooperante, pues citan que hay al menos 47 reuniones de las que no se habrían generado notas.

De entrada, los fiscales mencionan 18 reuniones reportadas, pero solamente se les entregó información de dos.

“El gobierno dice que se reunió con el testigo 18 veces en 2022 y 2023 y ayer por la noche entregó a la defensa dos páginas de §3500 [evidencia del testigo] relacionadas con 2 de esas 18 reuniones (una en noviembre de 2022 y la otra el 17 de enero de 2023)”, se queja De Castro. “En consecuencia, el gobierno solo ha producido notas de 3 reuniones con el testigo desde el arresto del Sr. García Luna en 2019”.

La carta cita las 47 reuniones con el testigo entre 2020 y 2023, pero acota sobre las ocurridas en el último año.

Este lunes se espera que el investigador especial de la corte George Dietz concluya su testimonio sobre la información encontrada en la computadora y otros dispositivos de García una, además de presentar al último testigo.

García Luna, quien fue funcionario durante los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, deberá confirmar este lunes si rinde o no testimonio, pero el juez Cogan ya adelantado algunas reglas que incluyen una ventana mínima para que los fiscales lo cuestionen sobre dinero obtenido después de 2012, año en que dejó de ser secretario de Seguridad Pública.

Los fiscales debieron informar a la defensa de García Luna sobre el testigo, siguiendo los lineamientos del juez Brian Cogan, a fin de que los abogados del exfuncionario mexicano puedan prepararse para el contrainterrogatorio.

Batallas tras bambalinas

Desde el jueves pasado, los fiscales y la defensa han enfrentado diversas batallas para asegurar mejores condiciones para uno y otro en la etapa final del juicio a García Luna.

De entrada, el juez Brian Cogan autorizó a los fiscales, liderados por Saritha Komatireddy, abordar hechos después del 2012, pero en forma limitada, es decir, durante el interrogatorio al testigo –si es que se confirma– se podrían realizar preguntas del periodo posterior a su etapa como funcionario federal en México.

La defensa podría poner objeciones a las preguntas, si consideran que no cumplen con las reglas del juez, quien deberá decidir caso-por-caso sobre los cuestionamientos.

Los abogados de García Luna también han pedido al juez Cogan que se desestimen los cargos por liderar una organización criminal durante un largo periodo y tres por conspiración para el tráfico de cocaína, al considerar que no se han presentado evidencias suficientes. No hay respuesta sobre esta petición a la que se han opuesto los fiscales.

Todavía el acusado no decide si rendirá testimonio o no, pero su defensa ha pedido al juez Cogan que instruya al jurado no tomar en consideración una decisión negativa, es decir, no evaluar que García Luna decida no responder preguntas de fiscales. Tampoco hay respuesta al respecto.