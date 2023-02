Jennifer Aniston cumplió 54 años: los padecimientos que tiene debido a la actuación 

La actriz estadounidense Jennifer Aniston cumplió ayer 11 de febrero los 54 años de edad.

Aniston nació en Los Ángeles, California, el 11 de febrero de 1969, además de ser una reconocida actriz, también es directora y productora de cine.

Fue en la década de los 90 en la que Aniston obtuvo el reconocimiento mundial mientras interpretó a Rachel Grenn en la serie de televisión Friends.

Dicho papel le hizo ganar un Premio Emmy, un Premio Globo de Oro y un Premio del Sindicato de Actores, y cobrar en las dos últimas temporadas un millón de dólares por capítulo.2

Su significativa presencia mediática en la serie de televisión también debido a su icónico corte de pelo, conocido como The Rachel, el cual causó furor y fue muy popular entre las mujeres de la época

En el cine también goza de una exitosa carrera, más que nada en el género de la comedia romántica, donde ha estado en distintos éxitos cinematográficos.

Protagonizó la exitosa película de culto de terror y Comedia: Leprechaun (La noche del duende en España o El duende maldito en Latinoamérica) de 1993 donde compartió protagonismo con Warwick Davis,

Luego ganó los elogios de la crítica por sus interpretaciones en películas independientes She’s the One, Office Space, Amigos con dinero y The Good Girl.

Aniston ha sido incluida en las listas de numerosas revistas de las mujeres más bellas del mundo. Su patrimonio neto se estima en $ 300 millones. Con una taquilla bruta de más de $ 1.6 mil millones en todo el mundo.

Recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y es cofundadora de la productora Echo Films, establecida en 2008. Ha estado casada dos veces: primero con el actor Brad Pitt, con quien estuvo durante cinco años, y más tarde con el actor Justin Theroux , con quien se casó en 2015 y del que se separó en 2017.

Enfermedad de Jennifer Aniston

Pero estar metida durante tanto tiempo en el máximo nivel de la industria del entretenimiento, ha resultado contraproducente para su salud.

En varias ocasiones ha revelado que desde hace más de 20 años padece de algunos problemas crónicos, que necesitan tratamiento médico y han afectado su salud y carrera.

Ella sufre de insomnio y sonambulismo, que va relacionado con otros padecimientos como la falta de sueño, la fatiga extrema y el estrés. Los primeros síntomas aparecieron a los 30 años y desde entonces ha luchado para controlarlos

