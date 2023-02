La carta de tarot para la semana del 13 al 19 de febrero 2023

El tarot es una herramienta que puede ayudar a saber qué depara el futuro para este 2023. Nada mejor que empezar una nueva semana con un consejo, un consejo, que nos aclare o nos dé luz para los días por venir y así estar más tranquilos, tranquilas, de los pasos o decisiones que se nos presenten en los próximos días.

Ahora, tomate un minuto, cierra los ojos y respira profundo, deja que llegue un número del uno al tres a tu mente, cuando el número llegue, abre los ojos tranquilamente, ahora, baja la mirada y lee lo que el tarot te quiere aconsejar para esta nueva semana.

1. Reina de Oros

1. Reina de Oros: La abundancia se presentará ante ti de muchas formas y maneras, la abundancia tanto económica, de salud, de amor, de amistad. Aprovéchala, compártela, pero fíjate bien con quien lo harás, hay personas que siempre han estado a tu lado, apoyándote en las buenas y en las malas, ellas son con las que vale la pena compartir tu prosperidad, no las vayas a pasar de largo. Es momento de valorar todas las riquezas que te ha dado la vida, de seguir aprovechando de esos caminos abiertos para tu crecimiento tanto personal como profesional, estos días puedes dar el siguiente paso, ya créetela, ya puedes subir al siguiente nivel. Los miedos por fin se quedaron atrás y la seguridad se apodera de ti. Es una semana en donde te sentirás con la salud en pleno, sentirás como la fuerza perdida en días anteriores regresa a ti.

2. La Luna

2. La Luna: Estarás inmerso en un mundo de fantasía, demasiados sueños, demasiado volar y no poner los pies en la tierra, es más fácil evadir que enfrentar tus sentimientos, que enfrentar el día a día, esta carta te dice que es momento de poner todo en equilibrio, soñar e imaginar está bien, le da sentido a los planes y a través de estas dos acciones se pueden manifestar en el plano físico, pero también te tienes que ocupar de lo cotidiano y no lo has hecho. No tengas temor al próximo día, la incertidumbre te tiene en vilo, pero tarde o temprano tendrás que enfrentar la vida. Encontrar un equilibrio entre ser practico y creativo te llevara a sentirte bien, te quitara el dolor de nuca y del entrecejo. Esta semana puedes tener sueños recurrentes, sueños que te despierten angustiado, angustiada, pero es solo tu inconsciente gritándote que es momento de hacer una pausa y sentir que es lo que no te deja conectar lo espiritual con lo mundano. Acércate a tu linaje femenino por parte de la madre, esa sabiduría te dará luz para empezar el cambio.

3. Diez de Espadas

3. Diez de Espadas: Cada nuevo comienzo proviene de un final, el final puedo ser tormentoso o de un gran alivio para tu alma, todo lo que se termine en esta semana no lo veas como una tragedia, al contrario, tómalo como un gran aprendizaje para seguir el camino que te trazaste para esta vida, al principio parecerá doloroso, pero la tormenta pasará y al finalizar la semana verás como todo se empieza a aclarar y te sentirás más tranquilo, tranquila. Hay cosas que no son como esperabas o personas que no son como creías, estos días te dejaran grandes sabidurías, no olvides que para crecer hay que soltar, depurar, no siempre se puede ganar y aunque en estos momentos no lo veas seguramente en el futuro saldrás ganando. Esta semana cuídate de traiciones; como la mayoría de estas, puede venir de alguien de toda tu confianza, desde un chisme, hasta una pérdida económica, has uso de tu fuerza interna y no hagas de una traición un chantaje o te hagas la víctima, dale la vuelta a esta acción y sigue adelante sin lamentaciones que te pueden meter en un bucle de victimismo interminable, es mejor cambiar el sentimiento y recuperar el optimismo y la esperanza, para así comenzar la semana nueva con una capacidad diferente. Descansar es de vital importancia, tu cuerpo físico y mental están pasando por un agotamiento profundo.