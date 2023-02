Alejandra Guzmán y Fey habrían cancelado su gira ‘Eternas’ por “supuesta falta de profesionalismo”

Alejandra Guzmán y Fey publicaron un comunicado en sus redes sociales para anunciar que la preventa se pospondría hasta nuevo aviso, esto encendió las alarmas sobre una posible cancelación definitiva del evento. en medio de problemas profesionales.

Hace pocos días, Alejandra Guzmán y Fey revelaron con bombo y platillo que actuarían juntas en el ‘Eternas’ tour, e incluso, ya habían anunciado la preventa de boletos, pero de repente ésta última pospuso y todo parece indicar que habrá una cancelación definitiva.

La noticia trascendió en diversos medios de comunicación como el programa ‘Hoy’, quien aseguró que presuntamente las cantantes se pelearon y el proyecto tan esperado por los fanáticos de ambas cantantes no se llevará a cabo.

Fue en sus redes sociales, donde Alejandra Guzmán y Fey publicaron un comunicado para dar a conocer a sus fanáticos que la preventa de boletos para sus shows se pospondría hasta nuevo aviso.

Después, Andrea Escalona dijo en el programa ‘Hoy’ que Fey y Alejandra Guzmán habrían tenido diferencias que terminaron por posponer la prometedora gira entre la rockera mexicana y la cantante pop.

“Oye es que esto no puede estar pasando así y la otra de no pues perdón, fue mi gente, mejor no hubo buena onda, también hubo un tema con la chica dorada, mejor lo dejamos así tan amigas como siempre, tan cuatas como siempre pero que la gira no… “, expresó la presentadora.

Según se reveló en el citado show matutino, el problema principal entre las intérpretes podría haber sido originado por el manager de Fey, quien provocó el enojo de la Guzmán por un intento de venta de conciertos a su nombre.

Fey quería obtener ganancias mayores a lo previsto

Por su parte, en el show mexicano ‘Sale el Sol’, el periodista Gustavo Adolfo Infante comentó que en la oficina de Alejandra Guzmán trascendio que la gira con Fey se cancelaría por supuesta falta de profesionalismo.

“Según la oficina de Alejandra Guzmán, ha trascendido, dicen que Fey no es lo profesional que ellos pensaban; que ni partituras tienen, según esto”, explicó el presentador.

Gustavo Adolfo Infante informó que la intérprete de ‘Azúcar amargo’ deseaba tener ingresos mayores de lo que se pensaba acordar.

“Finalmente, quería ganar la mitad de las ganancias de la gira. ‘Eternas’ iba a ser el nombre de la gira y que tiene mucho menos éxitos Fey que Alejandra Guzmán”, agregó.

Hasta el momento, no se ha publicado un comunicado oficial sobre la cancelación definitiva del ‘Eternas tour’, ni tampoco se ha anunciado la disponibilidad de la preventa de boletos de nueva cuenta. Por su parte, tanto Alejandra Guzmán como Fey no se han pronunciado de manera oficial al respecto.

También te puede interesar:

–Alejandra Guzmán se sincera sobre su relación con Sylvia Pasquel: “Hay muchas cosas que separan”

–Alejandra Guzmán disfruta viaje a la playa y posa en bikini, pero es criticada por la apariencia de su cuerpo

–Aseguran que Alejandra Guzmán será la heredera de la millonaria mansión de Silvia Pinal