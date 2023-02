Alejandra Guzmán se sincera sobre su relación con Sylvia Pasquel: “Hay muchas cosas que separan”

Los recientes rumores en torno a una posible ruptura familiar por la herencia de Silvia Pinal siguen tomando fuerza, y más aún tras las recientes declaraciones de Alejandra Guzmán, quien confirmó que existe un distanciamiento entre ella y Sylvia Pasquel.

Y es que, luego de darse a conocer que Luis Enrique Guzmán estaría interesado en cambiar el testamento de la última diva del Cine de Oro mexicano, por lo que habría tratado de llevarla ante el notario público sin avisarle al resto de la familia provocando que Sylvia Pasquel desconfíe de él, ahora fue Alejandra Guzmán quien opinó al respecto, dejando claro que le duele los señalamientos que recibe su hermano.

“Me afecta mucho porque sí es mi familia y entonces trato de no ver, no oír y callar porque al final yo tengo una familia muy diferente y la amo, amo a mi papá, amo a mi mamá, y pues a mi hermano también, siempre hemos estado juntos toda la vida, entonces yo sé quién es quién y hay gente que le importa otra cosa: la fama, los likes y cosas que a mí me valen…“, explicó en entrevista con diversos medios de comunicación en Ciudad de México.

Asimismo, fue tajante al decir que desde hace muchos años prefiere no pelear y evita “tener broncas” porque sabe perfectamente con quién se lleva bien y con quién no.

“Como vibro ahorita en bonito, trato de mantenerlo para mí, y no meterme ni engancharme con cosas que no debo porque son ajenas a mí”, expresó ante las cámaras del programa ‘De Primera Mano’.

Pero al ser cuestionada sobre el supuesto distanciamiento que existe entre ella y su media hermana, Sylvia Pasquel, tampoco lo negó, dejando claro que para ella lo más importante es su familia de sangre.

“Hay muchas cosas que separan, pero como tengo mi sangre bien Guzmán y tengo a mi madre sana, ¿qué me importa?… eso es lo que yo quiero, que mi mami esté bien cuidada, Luis Enrique y yo estamos ahí siempre y eso es lo que yo quiero, que disfrute estos años, que tenga calidad de vida, y mi papi también, que cumple 80 años y está traumado, pero los amo”, explicó.

Pero cuando un reportero le recordó los problemas que se mantiene con Frida Sofía y la posibilidad de una reconciliación, evitó dar una respuesta al respecto.

“Ojalá, Dios te escuche porque… ¡besos!“, puntualizó antes de retirarse.

Los comentarios de la rockera terminaron causando revuelo entre los conductores del programa, uno de ellos Gustavo Adolfo Infante, quien una vez más salió en defensa de Frida Sofía, afirmando que se puso en contacto con ella para decirle que tampoco quiere volver a ver a su mamá y es una parte de su vida que ya está tratando de sanar.

“Mi mamá nunca me ha querido, nunca le he interesado, nunca le he importado, y eso ya lo estoy sanando por eso quiero estar lejos de ella”, habría sido el mensaje de la influencer.

También te puede interesar:

–Alejandra Guzmán disfruta viaje a la playa y posa en bikini, pero es criticada por la apariencia de su cuerpo

–Sylvia Pasquel y su medio hermano Luis Enrique inician disputa por el testamento de Silvia Pinal

–Aseguran que Alejandra Guzmán será la heredera de la millonaria mansión de Silvia Pinal