Las mejores ofertas en productos de belleza, ejercicio y salud del momento

Los nuevos productos pueden ayudarte a empezar un estilo de vida más saludable, y estos descuentos te lo ponen aún más fácil.

Con la llegada del nuevo año, muchas personas se fijan propósitos relacionados con la salud, la actividad física y el bienestar general. En consecuencia, en enero suelen aparecer muchos descuentos en los productos que tal vez estás buscando para mantenerte en forma y alcanzar tus metas. Los expertos de Consumer Reports han estado muy atentos a las mejores ofertas en los mejores productos para el ejercicio físico, la salud y la belleza que hemos probado en nuestros laboratorios y hogares.

Una buena oferta no es sólo el dinero que te ahorras. No importa cuánto gastes si el producto no funciona como quieres. Por eso revisamos los resultados de las pruebas y la experiencia práctica de nuestros expertos en artículos de cuidado personal y equipos para actividades físicas como bicicletas elípticas y pesas ajustables, así como productos para la salud y la belleza como planchas rizadoras de cabello y cepillos de dientes. Cuando sale a la venta algo que funciona bien, hacemos todo lo posible por avisarte. Actualizaremos este artículo con regularidad, así que si no encuentras lo que buscas ahora, vuelve a visitarnos con frecuencia para conocer las últimas novedades.

Oferta destacada

Ugg Fluff Yeah Slide

La comodidad es clave para esos días de cuidado personal, y estas pantuflas Ugg pueden ayudarte a tratar bien tus pies. Nuestra probadora las llamó “cómicamente esponjosas” y dijo que se sentía como si estuviera caminando sobre nubes. Pero estas son nubes pesadas, un par pesa 1 libra, más pesadas que la mayoría de las pantuflas. Las suelas son de goma gruesa, así que también se pueden usar al aire libre.

Por qué es una buena oferta: Las Uggs son muy codiciadas ahora mismo, así que cualquier descuento vale la pena, y más si es un ahorro del 30%.

Monitores de actividad física y relojes inteligentes

Apple Watch SE (40mm) GPS

Apple presentó en septiembre una versión actualizada de su reloj SE de alto valor, lo que ha dado lugar a una serie de importantes ofertas del Watch SE de primera generación. El SE de primera generación utiliza un procesador menos potente que el nuevo modelo, pero realiza la mayoría de las funciones que hacen del SE uno de nuestros relojes inteligentes mejor calificados. La principal diferencia entre el SE de la generación anterior y el Apple Watch Series 8 es que carece de un sensor de oxígeno en sangre, que ayuda a mejorar la precisión del seguimiento del sueño, así como de un sensor de temperatura que puede proporcionar estimaciones retroactivas de la ovulación. El SE de la generación anterior también carece del sensor de fuerza G de alta velocidad que puede detectar si has estado en un accidente de auto, una característica que se encuentra en el último SE, que empieza en $249. Pero en la muñeca, el SE de la primera generación es casi idéntico al nuevo SE o incluso al Series 8.

Por qué es una buena oferta: No encontrarás un Apple Watch nuevo a mejor precio.

Garmin Forerunner 35

Aunque técnicamente es un monitor de actividad física, el Garmin Forerunner 35 ofrece una sensación similar a la de un reloj. Cuenta con una pantalla monocroma de 1.3 pulgadas que muestra el recuento de pasos y la frecuencia cardiaca. El Forerunner 35 tiene un GPS integrado y una duración de la batería de nueve días, y en nuestras pruebas hemos comprobado que cumple su promesa de resistencia al agua de 164 pies. Los evaluadores de CR otorgan a este monitor de actividad física las máximas calificaciones por el seguimiento de la frecuencia cardiaca y la precisión en el recuento de pasos, así como por su facilidad de uso.

Por qué es una buena oferta: El precio de Amazon vuelve a ser el más bajo que hemos visto únicamente en el dispositivo de color negro.

Fitbit Inspire 2

El monitor de actividad física Fitbit Inspire 2 lleva un tiempo en oferta, pero su precio sigue bajando. Ahora es sólo $7 más que el más bajo que hemos visto recientemente. Ha recibido las mejores calificaciones de nuestros probadores por su precisión en el recuento de pasos y la frecuencia cardiaca, y se ha ganado un puesto entre los mejores monitores de actividad física por su facilidad de uso, sincronización y por su fácil lectura en lugares con poca luz. El Inspire 2 también tiene una duración de la batería muy generosa de 10 días (no probamos esa característica) y GPS integrado, una función que no se encuentra en muchos otros monitores de actividad física.

Por qué es una buena oferta: Su precio es el más bajo que hemos visto últimamente.

Aparatos de ejercicio

ProForm Studio Bike Pro 22

La ProForm Studio Bike Pro 22 puede ser una gran opción para tu gimnasio en casa. Tiene una pantalla táctil de 22 pulgadas para las clases en línea y la visualización de los datos de la sesión, y la pantalla gira para los ejercicios fuera de la bicicleta, con muchos programas de ejercicios disponibles a través de su servicio de suscripción iFit. (Con la compra se incluye una membresía familiar de un año; cuesta $39 por mes o $396 por año después del primer año). Los programas de ejercicio pueden ajustar automáticamente la resistencia, pero los cambios manuales de resistencia requieren el uso de la pantalla táctil en lugar de un mando manual, lo que puede ser un poco complicado mientras se pedalea. Los usuarios pueden crear rutas personalizadas usando los mapas de Google Maps que muestran imágenes de la ruta.

Por qué es una buena oferta: Esta bicicleta suele costar $1,300 en su versión completa, y hasta ahora no la habíamos visto por debajo de $1,000.

Bowflex Treadmill 10

Esta cinta de correr plegable incluye controles de velocidad e inclinación de rápido y fácil acceso -y cuatro portavasos, por si prefieres correr con varias bebidas-.

Por qué es una buena oferta: Esta cinta de correr está a su precio de descuento habitual. La hemos visto por menos, pero no desde la temporada de fiestas.

Schwinn 470

La Schwinn 470 es una máquina elíptica muy buena con una pantalla integrada que proporciona una variedad bien organizada y completa de estadísticas de ejercicio. Sus programas pueden controlar la frecuencia cardiaca y ajustar automáticamente el nivel de resistencia y la intensidad del ejercicio, y los usuarios pueden crear programas personalizados adicionales. La máquina también incluye una función de inclinación electrónica, lo que significa que la inclinación se puede ajustar mientras la máquina elíptica está en uso para permitir ligeras variaciones en el movimiento y los músculos utilizados, una característica inusual para este precio.

Por qué es una buena oferta: Este es el precio de oferta común para esta máquina elíptica.

Colchonetas de yoga

Luga Pro Non-Slip Yoga Mat

Con una superficie de gran agarre y una amortiguación intermedia, la Iuga Pro Non-Slip Yoga Mat es una colchoneta ideal tanto para yoguis principiantes como para experimentados. Además, viene con una correa para transportarla.

Por qué es una buena oferta: El precio es mucho más bajo que muchos precios comparables de colchonetas absorbentes y que amortiguan.

Gaiam Performance Yoga Mat

Consumer Reports probó 19 colchonetas de yoga para averiguar cómo aguanta cada una un uso regular. La colchoneta Gaiam Performance superó las pruebas de secado y agarre a las que la sometió CR, pero ofreció un poco menos de amortiguación. Eso no es necesariamente malo; una colchoneta más firme puede proporcionar más estabilidad para las posturas de pie y puede ser más cómoda para las muñecas.

Por qué es una buena oferta: Está a unos pocos dólares del precio más bajo que hemos visto.

Sostenes deportivos

Under Armour Infinity Mid Sports Bra

El Under Armour Infinity Mid Sports Bra es una gran combinación de precio y calidad, especialmente con este descuento. A nuestra probadora le gustó, pero no le encantó este sostén, afirmando que es cómodo y da soporte, pero es un poco más elástico que otros que probamos. Tiene tirantes ajustables para que puedas conseguir el mejor ajuste posible. También dijo que el material era un imán para las pelusas de sus camisas, lo que podría ser un problema para algunas mujeres.

Por qué es una buena oferta: No hay nada mejor que un 50% de descuento en un sostén deportivo que no está en oferta a menudo.

Adidas Don’t Rest Alphaskin Bra

El Adidas Don’t Rest Alphaskin Sports Bra es un estilo de sostén de compresión tradicional, con espalda deportiva y sin tirantes ajustables. La espalda deportiva está confeccionada con un material de punto fino y holgado que es muy permeable. Ofrece un gran ajuste para algunas mujeres, pero los tirantes largos y no ajustables limitan su público a aquellas con torsos más largos.

Por qué es una buena oferta: Amazon tiene diferentes descuentos en una variedad de colores y tallas.

Auriculares

1MORE ComfoBuds Pro

¿Auriculares inalámbricos con cancelación de ruido a un precio asequible? Sí. Los 1More ComfoBuds Pro imitan a los AirPods de Apple en términos de estilo, y nuestros probadores afirman que no están muy lejos en términos de rendimiento, a una fracción del precio regular.

Por qué es una buena oferta: Con el cupón de la página, los ComfoBuds con todas las funcionalidades están a unos pocos dólares del precio más bajo que hemos visto.

Sennheiser CX Plus

Los Sennheiser CX Plus son unos auténticos auriculares inalámbricos con cancelación de ruido. Según nuestros probadores, la calidad del sonido es más que satisfactoria, mientras que la cancelación activa del ruido es una de las mejores que hemos probado, e incluye el modo transparencia que permite oír el tráfico mientras uno camina. Para algunos usuarios, los auriculares son un poco voluminosos, pero a la mayoría les quedan bien.

Por qué es una buena oferta: Este modelo ha vuelto al bajo precio que vimos durante la temporada de fiestas.

Skullcandy Indy ANC Fuel True Wireless

Estos auriculares ofrecen un rendimiento extraordinario para el precio que tienen. Una calidad de sonido por encima del promedio y una duración de la batería decente los convierten en una buena opción para presupuestos ajustados.

Por qué es una buena oferta: Estos auriculares ya son muy económicos a su precio normal, por lo que un 23% de descuento es una ventaja.

Bio Ionic Long Barrel Curling Iron

La plancha rizadora Bio Ionic puede ser una buena elección para el cabello largo. Su cilindro extralargo, 2 pulgadas más largo que el de las planchas rizadoras estándar, y los múltiples ajustes de temperatura lograron rizos flexibles y brillantes que duraron varios días a nuestras probadoras, pero una de ellas dijo que el cilindro era demasiado largo para su cabello corto.

Por qué es una buena oferta: Este valor es casi la mitad del precio normal.

Planchas rizadoras de cabello

Lunata Beauty Belisa Curling Iron

Si odias el enredo de cables cuando intentas arreglarte, la plancha rizadora Belisa puede ser una excelente opción. Este modelo sin cable tiene un calentamiento regulable de 200° F a 400° F, y sólo tarda un minuto en alcanzar su temperatura más baja. La carga dura unos 35 minutos, y se apaga automáticamente cuando se queda sin energía, por lo que quizás sea más adecuada para quienes pueden peinarse rápidamente.

Por qué es una buena oferta: Es difícil encontrar una plancha rizadora de alta tecnología por menos de $100.

Hot Tools 24k Gold Professional Curling Iron

La Hot Tools 24k Gold Professional Curling Iron es una de las planchas rizadoras más baratas que CR ha probado y le ha gustado, y a nuestras probadoras les ha dado rizos más sueltos. Tiene control de temperatura y se calienta más rápido que el tiempo de espera recomendado, de aproximadamente un minuto.

Por qué es una buena oferta: Su precio regular ya es una ganga, por lo que un descuento la vuelve aún más atractiva.

Cepillos de dientes eléctricos

Oral-B iO 7 Series

El Oral-B iO Series 7 Electric Toothbrush es un excelente cepillo de dientes que realiza un gran trabajo de limpieza. Tiene cinco modos de limpieza, un temporizador de cepillado, un sensor de presión que te avisa cuando presionas demasiado el cepillo contra los dientes, y un rendimiento de la batería de primera.

Por qué es una buena oferta: Este descuento de más del 20% es una buena razón para mejorar tu cuidado bucal.

Philips Sonicare DiamondClean Smart HX9903/01

El Philips Sonicare DiamondClean Smart Toothbrush hace un gran trabajo para mantener tus dientes libres de placa. Ofrece cinco modos de limpieza y tiene un temporizador incorporado. El cabezal de cepillado sónico es una gran opción para aquellos que prefieren un cepillo de dientes con una forma más tradicional (en lugar de un cepillo redondo y giratorio).

Por qué es una buena oferta: Este es el mismo precio que vimos para este cepillo de dientes durante el Black Friday, así que lo más probable es que no veas un descuento mejor.

