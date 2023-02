Tras descarrilamiento de tren con químicos tóxico en East Palestine, especialistas llaman al accidente como el “Chernobyl 2.0”

Un tren que transportaba productos químicos tóxicos tuvo un descarrilamiento en East Palestine, entre Ohio y Pensilvania, el pasado viernes 3 de febrero, mantiene en alerta a especialistas, mientras los habitantes de la zona tuvieron que evacuar ante el riesgo de la contaminación.

Desde el accidente, autoridades de Ohio han liberado de forma controlada material tóxico de varios vagones que tenían el riesgo de estallar y causar estragos en los alrededores, informaron medios locales.

Sin embargo, una semana después de que una quema controlada de productos químicos, el Distrito de Salud del Condado de Columbiana confirma que se están realizando pruebas de agua de pozo privado después de que se encontraron productos químicos en Sulphur Creek y Lesley Run Creek.

A train carrying toxic chemicals derailed and ignited a fire in East Palestine, Ohio, on Feb. 3, setting off evacuation orders and a federal investigation. Now there are worries about the environment and transportation network.



Here's what we know. https://t.co/NAHYNj40qH pic.twitter.com/40JLQCXNPd — The New York Times (@nytimes) February 13, 2023

Las autoridades dicen que esos arroyos es donde aparecieron decenas de peces muertos después de que los productos químicos se filtraran de los vagones cisterna dañados tras el descarrilamiento del tren Norfolk Southern la semana pasada, y corren muy cerca de los pozos residenciales.

Según The Washington Post, cinco de los cerca de 50 vagones cisterna descarrilados en Ohio transportaban cloruro de vinilo, un químico peligroso, que es utilizado en Estados Unidos para la fabricación de plásticos como revestimientos de cables o materiales de embalaje.

Según el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos asegura que respirar o ingerir este químico durante periodos prolongados puede provocar tipos de cáncer, como de pulmón, hígado, sangre, entre otros.

There have been numerous reports of dead animals all over Ohio. The Norfolk Southern train derailment is a major ecological disaster and people need to be criminally charged for this kind of gross negligence or it's doomed to repeat itself. @POTUS pic.twitter.com/pZnSWMLmCz— Fifty Shades of Whey (@davenewworld_2) February 13, 2023

Incluso, la quema de este químico, que libera cloruro de hidrógeno y fosgeno, puede ser muy letal. El fosgeno es un gas incoloro muy tóxico que fue utilizado como arma durante la Primera Guerra Mundial. De ahí que expertos han equiparado el incidente con lo ocurrido en Chernobyl, en 1986, que tuvo un impacto negativo en la salud y la vida de muchas personas y en el medio ambiente.

Por ello, las autoridades afirmar que llevan a cabo un proceso de liberación controlada que implica la quema de los productos químicos de los vagones, que liberan vapores al aire que pueden ser mortales si se inhalan.

Según los patrones climáticos actuales y el flujo esperado de humo y vapores, cualquier persona que permanezca en el área roja afectada corre un grave peligro de muerte. Cualquiera que permanezca en el área afectada corre un alto riesgo de sufrir lesiones graves, incluidas quemaduras en la piel y daño pulmonar grave. Reporters are being arrested for simply reporting on the train derailment in Ohio which experts are saying is going to be the next Chernobyl. Yes that’s the exact phrase they are using on their accounts. pic.twitter.com/gkH1dYXBxj— Erin Elizabeth Health Nut News 🙌 (@unhealthytruth) February 12, 2023

Leer más:

Revelan que vuelo de United cayó en picada tras despegue, pero milagrosamente evitó el impacto

Secadores de uñas UV utilizados en manicuras en gel pueden aumentar riesgo de cáncer de piel, según estudio

“El Rey” Zambada confirma que dio al menos $5 millones a Genaro García Luna, pero enfrenta duros cuestionamientos