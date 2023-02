¿Ignacio Ambriz tenía razón? Nacho insiste en que los entrenadores mexicanos son menospreciados

La Selección Mexicana contará con un nuevo extranjero en el banquillo. Diego Cocca fue el ganador del puesto de El Tri, lugar que fue peleado por muchos entrenadores nacidos fuera de México. Solo Miguel Herrera tenía serias posibilidades de hacerse con el cargo, pero una vez más El Tri será comandado por un argentino. Ignacio Ambriz insinuó nuevamente el desprecio por los entrenadores mexicanos, pero no le desea un mal proceso a su colega.

Desde 2015, El Tri no es comandado por un entrenador nacido en tierras aztecas. Miguel Herrera fue el último entrenador mexicano que comandó un proceso con la Selección Mexicana. Luego de la era de Gerardo Martino, Diego Cocca volverá a pintar de Albiceleste las ideas de El Tri.

“Creo que hoy el que ya no haya quedado ningún mexicano y que de alguna otra forma no se consideró que podíamos estar dentro de la selección, creo que hay que olvidarse de eso; hoy es por México, hoy le tocó a Cocca ser el entrenador y no queda más que apoyarlo y apoyar el proyecto”, indicó Ignacio Ambriz en una entrevista con W Deportes.

¡𝑩𝒊𝒆𝒏𝒗𝒆𝒏𝒊𝒅𝒐, 𝑫𝒊𝒆𝒈𝒐 𝑪𝒐𝒄𝒄𝒂! 🇲🇽

Con la misma pasión por el fútbol y el amor por México, hoy comenzamos a escribir una nueva historia juntos. 💚#LaSelecciónEsDeTodos I #FMFporNuestroFútbol pic.twitter.com/c5XObGiOpE — Selección Nacional (@miseleccionmx) February 10, 2023

Cambios en el fútbol mexicano

El Tri no pasa por su mejor momento y esto no solo se debe a los fallos en los procesos de selecciones. Internamente, la Liga MX ha sido muy criticada. Ignacio Ambriz, entrenador de los Diablos Rojos del Toluca, indicó algunas medidas a tomar para el desarrollo del balompié azteca.

“Para mi, si me preguntan, yo volvería a torneos largos con una sola Liguilla, reducción de extranjeros, y a lo mejor es bien cierto, yo también me estoy equivocando en que debo tener más nacionales jugando, pero yo creo que es simplemente ver cuando las cosas están bien porque estaban funcionando”, explicó. 🇲🇽 Don Ignacio Ambriz pic.twitter.com/47aG0sxFhI— Xavi (@XaviSol_) February 12, 2023

