Diego Cocca sacudió a Tigres de la UANL y en menos de tres meses los abandonó

El ambiente no es muy agradable luego de la designación de Diego Cocca como nuevo seleccionador de México. En primera instancia hay quienes cuestionan el estilo de juego del argentino y consideran que no es la persona ideal para el cargo. Pero en Tigres de la UANL tienen razones suficientes para criticar la elección de Cocca.

La directiva del conjunto felino anunció a Diego Cocca en el mes de noviembre. El estratega sudamericano firmó un contrato hasta diciembre de 2024. Pero el vínculo entre ambos fue roto con solo cinco partidos dirigidos en el torneo local.

Cambios en vano en Tigres de la UANL

A raíz de la contratación de Diego Cocca, la directiva del club hizo muchos cambios para ajustarle una plantilla a la medida de su nuevo entrenador. Tigres de la UANL gastó más de $24 millones de dólares en contrataciones que plasmarían las ideas del estratega (Nicolás Ibáñez, Fernando Gorriarán y Diego Lainez).

Por otra parte, el entrenador argentino les restó importancia en la plantilla a jugadores que en su momento han tenido un mejor papel en el club; tal es el caso de Diego Reyes, Nicolás López y Sebastián Córdova.

Estos factores hacen que los reproches a la decisión de Cocca sea más que cuestionada. Tigres de la UANL fue armado a la medida del argentino y este decidió dejarlos con solo cinco partidos en el bolsillo.

