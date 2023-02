El Gullit Peña en modo emprendedor: el futbolista mexicano promociona su línea de ropa en Emiratos Árabes

Carlos Peña resurgió de las cenizas. El futbolista mexicano hasta hace unas semanas no tenía equipo y se perfilaba para el retiro, pues con sus antecedentes extradeportivos le sería muy complicado volver a la actividad. Pero en Emiratos Árabes le abrieron las puertas y ahora el Gullit también utiliza su imagen para generar más ganancias.

El Al-Dahid decidió meter sus manos en el fuego y contratar a Carlos Peña, un futbolista que no ha mostrado su mejor nivel desde hace varios años y ha estado envuelto en problemas extradeportivos por el consumo de alcohol. A pesar de estos factores el equipo árabe decidió firmar un vínculo millonario con el jugador mexicano. Esto le permitió al Gullit seguir construyendo las bases de su línea de ropa.

Ropa gullit peña adquiere la tuya en instagram:@staysolos @raulsevillapazz face:sevila sport U.S.A pic.twitter.com/3BMQMcWJYi — gp27 (@G27Gullit) February 3, 2023

El ex jugador de la Liga MX compartió una fotografía en sus redes sociales para promocionar su emprendimiento. Con su alianza con Stay Solos, el Gullit lució una de sus prendas en aquel exótico país para darle visibilidad al modelo de la ropa y a la marca. La franquicia cuenta con bolsos, playeras, sudaderas y demás artículos a la venta. View this post on Instagram A post shared by STAY|SOLOS™ & Flourish. (@staysolos)

Esta iniciativa no es nueva en la vida de Carlos Peña. Desde hace varios años se había conocido el desarrollo de la línea de ropa del ex jugador de la Selección Mexicana. Pero con la salida del Gullit a clubes de El Salvador y Honduras, el emprendimiento del azteca había salido del radar. El azteca aprovechó su nueva visibilidad y postales exóticas para continuar con su sueño textil.

De vuelta al fútbol, Carlos Peña aún no ha debutado con el Al-Dahid, club que marcha en la octava posición de la tabla de posiciones de la EAU División 1 (segunda división de Emiratos Árabes).

También te puede interesar:

· El Gullit Peña considera que las críticas hacia él son malintencionadas

· La Liga MX se quedó pequeña: el Gullit Peña no tiene nada que envidiarle a los salarios del fútbol mexicano

· Jhonathan Lazcano: el estratega aclaró públicamente el polémico empujón a la jugadora de Pumas Femenil