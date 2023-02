El Gullit Peña considera que las críticas hacia él son malintencionadas

Carlos Peña volvió a sorprender a los medios deportivos por su reciente fichaje con el Al-Dhaid Sharjah de Emiratos Árabes Unidos. El futbolista mexicano salió por la puerta de atrás del fútbol hondureño y, luego de meses de inactividad, volvió a conseguir una oportunidad en el fútbol. Sin embargo, el Gullit siempre ha sido muy criticado y el propio jugador considera que los reclamos hacia su carrera no tienen buenas intenciones.

La principal crítica durante la carrera del Gullit ha tenido que ver con sus excesos con el alcohol. Carlos Peña ha estado en el ojo de la tormenta en muchas ocasiones por sus vinculaciones con el alcoholismo. De hecho, en su última pasantía por el Club Vida de Honduras, el mexicano habría ofrecido una entrevista en presunto estado de ebriedad.

“Nunca trato de hacerle daño a nadie, al contrario. Siempre trato de apoyar. No sé por qué me critican tanto, así de mala leche. A veces ni tomo nada y la gente empieza a decir ‘el que organizó la fiesta fue el Gullit’. Somos personas, no robots. Lastimosamente estamos en el radar y a veces lo hacen malintencionado”, sentenció el Gullit en una entrevista con Fox Sports.

Una nueva oportunidad para el Gullit Peña

Al dejar a un lado el millonario salario que percibirá Carlos Peña en Emiratos Árabes Unidos, no deja de ser sorprendente que el Al-Dhaid Sharjah decidiera contratarlo. Carlos Peña ha estado vinculado con varios casos de indisciplina, además de haber bajado su nivel en su aventura por el fútbol Centroamericano. El Gullit venía de jugar en Guatemala y Honduras, países en los que no pudo dejar su impronta y salió por la puerta de atrás por factores extradeportivos.

A pesar de ello, Emiratos Árabes Unidos le abrió las puertas para que demuestre que aún tiene fútbol y calidad en sus botines. No está de más recordar que el Gullit tuvo el nivel suficiente para consagrase dentro de la Liga MX, jugar en Europa y representar a la Selección Mexicana.

También te puede interesar:

· La Liga MX se quedó pequeña: el Gullit Peña no tiene nada que envidiarle a los salarios del fútbol mexicano

· Gullit Peña le mandó un mensaje directo a sus detractores: el futbolista mexicano le pone la cara a las polémicas

· Gullit Peña ofreció unas polémicas declaraciones en una entrevista a la que asistió en presunto estado de ebriedad