“México jugando de esa forma va a ser un desastre”: Néstor de la Torre cuestiona el estilo de juego de Diego Cocca

Marcelo Bielsa, Ricardo Ferretti, Ricardo Gareca, Miguel Herrera, Guillermo Almada, y muchos otros entrenadores fueron postulados para dirigir a la Selección Mexicana. Pero finalmente el elegido habría sido Diego Cocca, recientemente designado como entrenador de Tigres de la UANL. Los aficionados y jugadores del conjunto felino no son los únicos molestos por esta decisión. El ex directivo Néstor de la Torre atacó fuertemente al entrenador argentino.

Ya le salió el primer detractor a Diego Cocca. Néstor de la Torre, ex director de selecciones nacionales, considera que el funcionamiento de El Tri podría ser un desastre. El ex directivo no está a gusto con el estilo de juego del estratega argentino.

“Diego Cocca, un técnico que hizo un gran papel con el Atlas, jugando de la forma más defensiva que he visto después de Garisto y que fue muy eficiente, pero México jugando internacionalmente de esa forma va a ser un desastre”, explicó De la Torre en una entrevista con Marca Claro.

El ex directivo fue muy crítico con el presunto nuevo seleccionador de México. De la Torre considera que sigue siendo una contratación por “moda”, pues Diego Cocca llevó al Atlas a un bicampeonato dentro de la Liga MX.

“A lo mejor con otro tipo de jugadores cambia su sistema, pero lo que le he conocido es un desastre. Siguen con conseguir el técnico de moda que ha tenido éxitos últimamente y no con planear de acuerdo a las características de los jugadores mexicanos. Si seguimos con eso, vamos a seguir dando bandazos cada periodo. No me sorprende“, remarcó. Eligen a Diego Cocca, es 3er lugar y juega con extranjeros



Descartan a Guillermo Almada el actual campeón, hoy es 1er lugar y juega con mexicanos



No entiendo pic.twitter.com/esKjMljWUk— Hora de Futbol (andresn) (@andresn) February 9, 2023

