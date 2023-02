La Casa Blanca dice que los tres objetos no identificados derribados eran comerciales o benignos

Este martes la Casa Blanca dijo que la comunidad de inteligencia de Estados Unidos está considerando que los tres objetos no identificados que fueron derribados por América del Norte eran utilizados con fines comerciales o benignos.

Fue el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, quien indicó que la evaluación “se basa en lo que Estados Unidos sabe de las imágenes de los tres objetos”, además, advirtió que la evaluación es preliminar porque no se han recuperado restos de ninguno de ellos.

“Una cosa que debemos considerar, y creemos que la comunidad de inteligencia está considerando como explicación, es que estos podrían ser globos vinculados a entidades comerciales o de investigación y, por lo tanto, totalmente benignos”, dijo Kirby a los periodistas.

Cabe recordar que hasta el momento se han derribado cuatro objetos, el primero fue un globo espía chino que sobrevoló por los cielos de Montana. Una semana después se derribó uno que apareció en Alaska, el sábado uno en Canadá y el domingo uno sobre el lago Huron.

Si bien China ha indicado que el globo espía que EE.UU. derribó hace dos semanas no era más que un objeto meteorológico, el país de las barras y las estrellas no creen lo mismo. Hasta el momentos, según Kirby, no hay evidencia de que los otros tres objetos que han sido derribados forman parte del programa de espionaje del gobierno chino o la recopilación de inteligencia contra Estados Unidos.

“Quiero advertir que no hemos encontrado los escombros. Todavía estamos haciendo lo mejor que podemos con las observaciones que hicieron los pilotos, con los datos del perfil de vuelo que hemos tratado de recopilar”, dijo Kirby quien reconoció que existe “una variedad de entidades, incluidos países, empresas, organizaciones académicas y de investigación, operan objetos a estas altitudes con fines que no son en absoluto nefastos, incluida la investigación científica”.

