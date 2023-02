Toni Costa y Evelyn Beltrán se escaparon a la tierra de Adamari López para celebrar su amor

Toni Costa y Evelyn Beltrán tuvieron el fin de semana, previo a San Valentín, una escapada romántica a Puerto Rico, la tierra de Adamari López, donde gozaron de ese gran amor que se tienen en Sueño Escondido, considerada como una hermosa casa/hotel rural ubicado en Barranquitas, Puerto Rico.

Por medio de un video, que ambos musicalizaron con el tema ‘Love’ de Michael Bublé, fue que nos permitieron ser testigos del mágico lugar en el que disfrutaron y le dieron rienda suelta a ese gran amor que se tienen.

“Happy Valentine’s Day my LOVE @evelynbeltranoficial , que bien la pasamos en @suenoescondido , un lugar mágico dónde sólo pueden ocurrir momentos mágicos! Love you ❤️✈️♾️”, se lee en el mensaje con el que el bailarín español acompañó su material.

Gracias a su video pudimos notar que se hospedaron en una casa que estaba dotada de dos pisos y equipada con vestíbulo, cocina, comedor, sala principal, balcones, bañeras al aire libre, red al vacío,piscina privada con su respectiva zona de spa, así como con diversas recámaras, siendo la principal la que se robó las miradas por su distribución, pero también por su romántica decoración y por los rieles que permiten ponerla en el espacio que se quiera. View this post on Instagram A post shared by Sueño Escondido (@suenoescondido)

El costo de hospedaje por noche, ya con impuestos y servicio de limpieza incluidos, es de $679 dólares por noche. View this post on Instagram A post shared by Sueño Escondido (@suenoescondido)

