Así es la casa en la que vivirá Osmariel Villalobos tras salir de ‘La Casa de los Famosos’

La venezolana Osmariel Villalobos, de 34 años y quien hasta el 2019 estuvo casada con Juan Pablo Galavis, se convirtió, el lunes 13 de febrero, en la cuarta expulsada de ‘La Casa de los Famosos’, por lo que tuvo que hacer sus maletas y tomar un vuelo directito a Miami, aunque aún la veremos como invitada en algunos de los capítulos de la gustada emisión de Telemundo.

Por medio de sus redes sociales, la Miss Earth Venezuela 2011 nos ha permitido conocer diversos detalles de la propiedad que habita en la Ciudad del Sol, en la que ama pasar tiempo, siendo la cocina, una de sus habitaciones favoritas.

Cocina

La cocina está equipada con alacenas de color blanco, con electrodomésticos de acero oxidable y con una isla central que funciona para preparar los alimentos, pero también como desayunador.

Comedor

Su comedor, ubicado entre la zona de cocina y de la sala, está compuesto por una mesa de cristal con mesas de tono beige.

Sala

Su sala, ubicada justo a un costado de un gran ventanal, está conformada por un par de cómodos sofás modulares en tono beige y crema, así como por otro más individual.

La habitación es completada por una mesa de centro, por unas plantas y por una lámpara de piso de diseño muy original. View this post on Instagram A post shared by Osmariel Villalobos (@osmariel)

Recámara

Su recámara, la cual nos presumió en un video que la muestra en compañía de su perro, la también influencer nos permitió notar que su cama es grande y está dotada de una cabecera gris con ropa de cama que combina diversos tonos de grises. También goza de unas mesas laterales de cristal. View this post on Instagram A post shared by Osmariel Villalobos (@osmariel)

Sigue leyendo:

Así es la mansión que el exbeisbolista ‘Big Papi’ Ortiz vende por $12,500,000 en Miami

Conoce la lujosa nueva mansión de Jennifer Lopez y Ben Affleck en Pacific Palisades

Inés Gómez Mont intenta desesperada vender su mansión de CDMX, pero nadie quiere comprarla

Así era la casa de Juan Ferrara, el galanazo que flechó a Aleida Núñez cuando era jovencita