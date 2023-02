Bailarinas de ballet se recuperan de terrible accidente que sufrieron en Seal Beach

Cinco jóvenes bailarinas de ballet se recuperan después de resultar gravemente lesionadas en un terrible accidente tipo hit and run que ocurrió la noche del sábado en Seal Beach, en el Condado de Orange.

Las adolescentes reciben apoyo comunitario y familiar, mientras que las autoridades mantienen activa la búsqueda del conductor sospechoso que escapó del lugar a pie después del accidente.

El video de una cámara de vigilancia divulgada por el Departamento de Policía de Seal Beach muestra el momento en que un sujeto, a bordo de un Mercedes Benz 300 dorado modelo 1987, no respetó una luz roja en la intersección de Pacific Coast Highway y Main Street y se impactó contra el vehículo en que viajaban las cinco adolescentes.

Aquel día, las cinco jóvenes, integrantes del Premier Dance Arts, de Los Alamitos, habían bailado juntas más temprano y se dirigían a un lugar para cenar cuando tuvieron el percance.

Por la fuerza del impacto, cuatro de las bailarinas quedaron inconscientes. Los paramédicos trasladaron a las cinco adolescentes de urgencia a un hospital.

“Durante mucho tiempo, hemos estado en la vida de estas jovencitas, y ellas han estado en nuestras vidas”, expresó Renee Kim, una de las propietarias del estudio de baile, a la cadena KTLA.

Renee, junto con David Kim, abrieron el estudio de baile el año pasado, pero han enseñado el ballet a algunas de las adolescentes durante mucho más tiempo, sobre todo a dos de las chicas lesionadas, Rhyann y Camille, quienes sufrieron las heridas más graves en el accidente.

La madre de Rhyann, Rossana Díaz, mencionó que, en el momento del choque, su hija se encontraba sentada justo detrás de la conductora.

“Creo que recibió todo el impacto. Me quedé impactada, no podía creer que alguien fuera tan rápido, no tenía ninguna intención de reducir la velocidad”, comentó Díaz.

Por el choque, Rhyann sufrió la fractura prácticamente de todas las costillas, perforó su pulmón y su pelvis quedó destrozado.

Tanto ella, como Camille, permanecen hospitalizadas.

David y Renee Kim crearon una página de GoFundMe para recaudar fondos que serán destinados a ayudar a cubrir los gastos médicos de las cinco bailarinas de ballet.

En relación al conductor responsable del accidente hit and run, el Departamento de Policía de Seal Beach dijo que la investigación permanece activa. El sospechoso es un hombre de entre 18 y 20 años de edad, de 5 pies y 10 pulgadas de altura y la última vez fue visto con una camiseta color rojo obscuro.

Las autoridades todavía no han localizado al dueño registrado del automóvil Mercedes Benz, el cual quedó abandonado en el lugar del accidente. Sin embargo, se piensa que el propietario puede no ser el conductor que se dio a la fuga.

