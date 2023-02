Funcionaria de alto cargo en Ministerio de Defensa en Rusia muere de forma sospechosa al caer de ventana

Tal como ha sucedió son otros casos, una sombra de sospecha se vive en el entorno de Vladimir Putin, ahora tras hallarse el cadáver Marina Yankina, una alta funcionaria del Ministerio de Defensa de Rusia sobre la calle delante del complejo de departamentos en el que vivía en la ciudad rusa de San Petersburgo.

Versiones oficiales informan que cayó de una ventana, sin embargo, el caso se suma a una lista de muertes dudosas en el gobierno y el entorno de Putin.

A top Russian defense official was found dead Wednesday after falling 16 floors from an apartment building window. https://t.co/1O0Zmbsg3H