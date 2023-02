Identifican al nuevo líder de Al Qaeda por el que se ofrece recompensa de $10 millones de dólares

El famoso terrorista Osama bin Laden ya tiene un nuevo relevo al frente de la organización extremista Al Qaeda y se trata de un egipcio que actualmente habita en Irán.

De acuerdo con información del Departamento de Estado, Saif al-Adel, egipcio afincado en Irán, se ha convertido en el jefe de Al Qaeda tras la muerte en julio de 2022 de Ayman al-Zawahiri.

La información de Estados Unidos coincide con la revelada un día antes por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que aseguró en un reporte que la opinión predominante de los estados miembros es que Adel es ahora el líder del grupo, representando la continuidad por ahora.

“Nuestra valoración coincide con la de la ONU… ofrecer refugio a Al Qaeda es otro ejemplo del amplio apoyo de Irán al terrorismo, de sus actividades desestabilizadoras en Oriente Próximo y más allá”, comentó el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, durante su rueda de prensa diaria realizada el miércoles.

Por su parte, el informe de Naciones Unidas que evalúa los riesgos del grupo decía: “En las discusiones de noviembre y diciembre, muchos Estados miembros opinaron que Seif al-Adel ya está operando como el líder de facto e indiscutido del grupo.”

Sin embargo hay algunas razones por las cuales no se ha hecho del anuncio oficial del nuevo liderazgo en la organización terrorista internacional Al Qaeda.

Según el informe de la ONU, el grupo no le ha declarado formalmente su líder por sensibilidad a las preocupaciones de las autoridades talibanes en Afganistán, que no han querido reconocer que Zawahiri fue asesinado por un cohete estadounidense en una casa de Kabul el año pasado. Además, agrega el informe, la islamista suní Al Qaeda es sensible a la cuestión de que Adel resida en Irán, de mayoría chií.

¿Quién es Saif al-Adel?

Saif al-Adel, nuevo líder de Al Qaeda (Foto: Cortesía del FBI/Getty Images)

Adel, de 62 años, es un ex teniente coronel de las fuerzas especiales egipcias y figura de la vieja guardia de Al Qaeda, por el que las autoridades estadounidenses ofrecen una recompensa de $10 millones de dólares

Ayudó a crear la capacidad operativa del grupo y entrenó a algunos de los secuestradores que participaron en el atentado del 11 de septiembre de 2001 contra Estados Unidos, según el Proyecto estadounidense contra el Extremismo.

De acuerdo con el FBI, Al-Adel fue procesado y acusado por un gran jurado federal estadounidense en noviembre de 1998 por su participación en los atentados del 7 de agosto de 1998 contra las embajadas de Estados Unidos en Dar es Salaam (Tanzania) y Nairobi (Kenia). En los atentados murieron 224 civiles y más de 5,000 resultaron heridos.

Tras los atentados de 1998 contra la embajada estadounidense, Al Adel se trasladó al sureste de Irán y vivió bajo la protección del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica iraní. En abril de 2003, las autoridades iraníes lo pusieron a él y a otros dirigentes de Al Qaeda bajo arresto domiciliario.

En septiembre de 2015, Al Adel y otros cuatro altos dirigentes de Al Qaeda quedaron en libertad bajo custodia iraní a cambio de un diplomático iraní secuestrado por Al Qaeda en Yemen.

Al-Adel fue lugarteniente principal de Abu Musab al-Zarqawi, fundador de Al Qaeda en Irak, que más tarde se convirtió en el Estado Islámico de Irak y Siria (ISIS).

“Rewards for Justice ofrece una recompensa de hasta $10 millones de dólares por información sobre Saof al-Adel. Al-Adel es un alto dirigente de Al Qaeda afincado en Irán”, se puede leer en la página del FBI.

