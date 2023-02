Maite Perroni confiesa cómo se enteró que estaba embarazada y buscarán tener más hijos

Maite Perroni se llevó de nuevo los reflectores debido a que por primera vez mostró su pancita de embarazada. Pero también por brindar detalles sobre su próxima maternidad y uno de los datos revelados que más llamó la atención fue que confesó que se casó cuando ya estaba embarazada.

En una charla con la revista “Caras”, la integrante de RBD también desatapó que se convertirá en madre de una niña, además mostró por primera vez lo bella que luce con su pancita de embarazo.

Perroni fue cuestionada sobre el momento en el que supo que quería ser mamá y la bella actriz y cantante aseguró que en cuanto habló del tema con Andrés Tovar supo que ambos tenían el deseo de ser papás.

Y señaló que, en su caso, sintió que era el momento adecuado porque tiene los mismos objetivos de vida que el productor, quien también se ha encargado de darle seguridad en cada momento de su relación.

La protagonista de “Oscuro Deseo” fue cuestionada sobre el momento en el que se enteró que estaba embarazada y fue aquí donde confesó que recibió la noticia a escasas semanas de llegar al altar, por lo que sus palabras confirmaron lo que hasta hace poco era un rumor.

Maite señaló que se encontraba en Barcelona, España para realizar pruebas de su vestido de bodas, pero comenzó a sentirse mal. Ella consideraba que todo era consecuencia del exceso de trabajo y del largo viaje que había realizado.

Sin embargo, uno de sus mejores amigos le dijo que podría tratarse de un embarazo por lo que le consiguió una prueba de embarazo y fue así como se enteró que sería madre.