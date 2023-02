Maite Perroni presume por primera vez su pancita de embarazo ¡así se ve!

La espera terminó para todos los fanáticos de Maite Perroni. La integrante de RBD por fin mostró su pancita de embarazo por primera vez, esto desde que anunció en diciembre pasado que iba a ser mamá junto a su esposo, el productor Andrés Tovar.

Tras el anuncio de la dulce espera de su primogénito, son pocas las ocasiones en las que se ha dejado ver y la información que ha dado al respecto, sin embargo, hoy por fin muestra su pancita para una conocida revista mexicana. Publicación en la que fue protagonista de la portada del mes de marzo y así luce la RBD para sus admiradores.

Perroni, de 39 años, está en uno de los mejores momentos de su vida, pues además de sus proyectos profesionales, como la gira que comenzará en agosto junto a sus compañeros de RBD, Dulce María, Anahí, Christopher Uckermann y Christian Chávez.

Y la serie “Triada” que está por estrenar, también cumplirá uno de los sueños que tenía junto a su esposo Andrés Tovar, con quien se casó en octubre de 2022.

La cuenta oficial de Instagram de la revista Caras fue la que dio la noticia, en la que Maite se mostró en exclusiva para dejar ver su nueva faceta como mamá, pues está embarazada de una niña, como lo reveló para la publicación en la que se lució muy feliz.

“Para mí, la maternidad siempre había sido una ilusión y un concepto muy romántico de lo que representa dar vida, traer a un ser humano a este planeta y de lo lindo que es poder conectar con ese ser que va a llegar a este mundo y que es consecuencia del amor, de una decisión de familia, de pareja y de vida” MAITE PERRONI

Comentó la RBD para la conocida publicación que también dio a conocer las fotos de la sesión que fue capturada por el artista de la lente Uriel Santana.

La protagonista de “El juego de las llaves” aprovechó dicha publicación para dar detalles del momento en el que se enteró que estaba embarazada, lo cual sucedió desde que estaba planeando su boda.

Y aunque pensó que se trataba de cansancio, luego de una prueba de embarazo confirmó la llegada de su primer bebé junto a su esposo, de quien dijo será un gran papá, pues es un hombre protector y amoroso.

Maite también fue cuestionada acerca de cómo supo que quería ser madre, Maite Perroni confesó: “La verdad es que fue la primera vez en mi vida en la que ni siquiera lo dudé. Me sentí tan segura de los pasos que hemos dado como pareja y de la persona con la que estoy formando una familia y un hogar, que nunca fue un cuestionamiento”. View this post on Instagram A post shared by HOY (@programahoy)

También te puede interesar: