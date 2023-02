Maite Perroni por fin revela el sexo de su bebé, ¡es una niña!

A solo dos meses de que el 2023 iniciara, Maite Perroni cuenta con importantes cambios en el ámbito personal y profesional. Mientras su gira mundial con “RBD” y una nueva serie en Netflix se cocinan, también se prepara para convertirse en madre junto a su esposo Andrés Tovar.

Con respecto a este monumental evento en su vida, la protagonista de “Oscuro deseo” decidió romper el misticismo con el que se había manejado hasta el momento. Y es que por primera vez presumió su ‘baby bump’ en todo su esplendor dentro de la edición impresa de marzo de la revista ‘Caras’.

La sesión fotográfica en cuestión dejó ver a Maite Perroni posando sentada mientras abrazaba protectoramente su pancita de embarazo. Si bien las imágenes desataron revuelo por sí mismas, hubo varios bombazos dentro de la entrevista que concedió a la revista que pusieron a las redes “patas arriba”.

Una de las confesiones que más dieron de qué hablar fue la revelación de sexo de su bebé. Se trata de una niña que Maite Perroni y Andrés Tovar consideran que será “muy amada, consentida, apapachada” por ellos y sus seres queridos.

Ante los cuestionamientos sobre el posible nombre de la pequeña, la parejita informó que hasta el momento no han tomado ninguna decisión. “Tenemos algunos pensados y vamos a esperar para ver cuál será el oficial”, detalló la actriz a ‘Caras’.

Asimismo, Maite Perroni se sinceró sobre el momento en el que se enteró que se convertiría en madre junto al productor Andrés Tovar. De acuerdo con su relato, la noticia se dio cuando se encontraba ultimando detalles para su boda con el famoso.

“Al día siguiente de la prueba (de embarazo) empecé a sentirme distinta, me di cuenta que no estaba bien y pensé que era el cansancio, las horas de vuelo, tanto trabajo, pues no había parado, pero lo que menos pensé fue que ya estuviera embarazada. Uno de mis mejores amigos me dijo ‘Mai, creo que estás embarazada'”, detalló.

“Fue una emoción gigante y justo fue el 8 de septiembre cuando me enteré y el 9 de octubre fue el día de la boda. Es increíble cómo es la vida, los regalos de Dios y del universo, pues todo se acomoda y de pronto ya era el combo perfecto”, dijo dando pie a los cálculos sobre el tiempo de gestación que tiene, que sería de alrededor de 7 meses.

