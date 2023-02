Pepe Aguilar estalla de nuevo contra la prensa por pregunta hacia su hija, Ángela Aguilar | VIDEO

De verdad que ya se está volviendo cansado que cada 5 minutos, Pepe Aguilar salga a defender a su hija Ángela Aguilar tras cualquier frase, comentario, o lo que sea sobre la joven. Y esta vez no fue la excepción, pues en plena conferencia, volvió a salir de su escudero ante una pregunta de la prensa que realmente estaba sustentada.

Se entiende que tiene 19 años, pero ya es una joven adulta que sin duda puede defenderse sola. Pero su famoso padre no quiere que le dé ni el aire, y prueba de ello fue un encuentro con la prensa, donde el cantante explotó contra un reportero porque sí, pues realmente busca que sólo se hablen cosas lindas de ella y no se le cuestione de nada.

En la conferencia se le cuestionó a la cantante sobre cómo había superado los comentarios negativos que se hicieron en su contra, especialmente cuando se destaparon detalles privados.

“¿De qué manera te reconstruiste para que estos comentarios, para que todo esto que se ventiló sobre tu vida personal y tu intimidad, no te afectaran al grado de que dijeras ‘Ya no quiero ser artista’?”, destacó el reportero

A lo que Ángela sólo se limitó a decir “Te pasaste de lanza”, pero fue su papá quien reaccionó para defenderla.

“Para empezar, estás dando por hecho cosas que no existen y eso está cañón. Tu responsabilidad como periodista es informarte más y no tener nada más una fuente o no basar tu nota en un comentario de redes sociales. Las redes sociales son tremendamente importantes, pero tampoco hay que mentirle al público”

Señaló el hijo de Antonio Aguilar al increpar al periodista que quería conocer cómo había sobrellevado las situaciones difíciles la joven cantante.

“Yo lo que he visto es que la gente la quiere muchísimo. Llena todos lugares donde va. Se acaba de presentar en el Auditorio Nacional dos veces, ‘Qué agonía’ está en número uno. ¿Por qué no le preguntas eso?”, indicó Pepe, quien fue secundado por Leonardo Aguilar, que también ha defendido en diferentes ocasiones a su hermana. “Agarra el micrófono y pregunta eso”, intervino el hijo del cantante de “Prometiste”, por lo que inmediatamente Ángela se interpuso.

“No estoy dando por hecho nada, más bien, justo emitieron un comunicado de prensa en el cual dijeron que no se van a dejar de este tipo de comentarios”, destacó el reportero.

Por lo que Pepe Aguilar contestó: “Ah, esa es otra pregunta”. Tras este momento tenso durante la conferencia de prensa la intérprete de “En realidad” trató de justificar la reacción de su papá y hermano, quienes siempre han salido a abogar por ella ante sus polémicas.