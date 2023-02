Dani Alves cree que seguirá detenido “injustamente”, según compañero en prisión

Desde la cárcel Brians 2 han revelado que Dani Alves cree que seguirá detenido gracias a que la denunciante renunció a la indemnización económica, una decisión la cual considera perjudicial. Fue el ‘Programa de Ana Rosa’ el encargado de contactarse con un preso compañero del brasileño en este centro de reclusión, el cual dio detalles sobre el día a día del futbolista en prisión y sus sensaciones con respecto al caso.

Aunque la fuente aseguró que el sudamericano habla muy poco sobre lo que se le acusa, cada que puede afirma ser inocente de todo. “Él no habla mucho, pero lo que dice es que no ha abusado de nadie, ni pegado a nadie. Y que si la chica no hubiera querido, él no hubiese querido hacerlo. Que él no obligó a nadie”.

“Él cree que que va a seguir dentro. Ahora cuando la chica ha dicho que tampoco quiere dinero ni nada, pues eso le afecta. Pero él cree que no debe estar ahí dentro y no se siente bien ahí”, añadió el recluso cuya identidad no fue develada.

Asimismo, Alves estaría casi adaptado en su estadía en prisión, pues suele regalar comida a algunos compañeros y prestar apoyo. “Ayuda en lo que puede. Compra cosas a la gente de comer y todas esas cosas. Ayuda e invita. Intenta pasar desapercibido y es muy amable con la gente. No va de estrella. Hay funcionarios que le bailan el agua y hay otros que se alegran de tenerlo ahí”.

La semana entrante se conocerá el destino del recurso de apelación presentado por la defensa del jugador. Al menos siete días más deberá permanecer en prisión el futbolista hasta que la justicia española determine si puede salir en libertad hasta el juicio o no.

De acuerdo con el programa ‘Y ahora Sonsoles’ de la cadena Antena 3, el problema radica en que las autoridades consideran que existe un alto riesgo de fuga en caso de dejarlo en libertad. “El miedo a dejarlo en libertad es por si huye”, explicó el periodista Carlos Quílez.

No obstante y según reseñó ‘La Vanguardia’, el abogado hispano Cristóbal Martell considera que la víctima no tenía lesiones vaginales ni lesiones compatibles con una violación.

Alves se encuentra en prisión preventiva y a la espera de juicio desde el pasado 20 de enero por supuestamente haber violado y golpeado a una joven la noche del 30 de diciembre en la discoteca Sutton. De confirmaste su culpabilidad podría ser sentenciado a una pena de entre cuatro y 12 años de cárcel.

