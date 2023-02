Dietista afirma que suplementos de vitamina C son inútiles para bajar de peso

Mantener una dieta balanceada, hidratarse con frecuencia y cumplir con un programa de entrenamiento constante es fundamental para perder peso de manera saludable.

Muchas personas apoyan su proceso de pérdida de peso es tomando suplementos, vitaminas y otros nutrientes en forma de píldoras.

Krutika Nanavati, RD, dietista registrada y nutricionista en Clinic Spots y Trista Best, RD, LD, MPH, dietista registrada en Balance One Supplements, nos explica porqué la vitamina C es inútil para bajar de peso.

Ella explica que, si bien la vitamina C es un nutriente importante, es posible que tomarla como suplemento no garantice los resultados deseados con respecto a la pérdida de grasa.

“No necesitas megadosis (…) tampoco te previene realmente del resfriado común según los hallazgos (…) no hay efectos consistentes comprobados que las personas puedan obtener al tomar vitamina C de forma rutinaria”.

Está vitamina es soluble en agua y es posible que esa sea la razón por la que es posible que no sea un beneficio tomarlo como suplemento.

“Al ser soluble en agua, el exceso de vitamina C se secreta a través de la orina”. Lo que quiere decir que no sobrecargará tu sistema inmunológico, y si tomas más de lo que tu cuerpo necesita, tu cuerpo terminará eliminándolo.

Integrar la vitamina C en nuestra dieta

Además, el hecho de que la mayoría de los suplementos de vitamina C se deriven sintéticamente los hace “muy diferentes” de los compuestos naturales de vitamina C.

La mayoría de los suplementos multivitamínicos contienen vitamina C pero también puede encontrarse sola, como suplemento dietético, o combinada con otros nutrientes.

Para Nanavati, las vitaminas derivadas sintéticamente no se absorben tan bien como las variedades naturales. En última instancia, es recomendable comer alimentos ricos en vitamina C para obtener realmente sus beneficios para estimular el sistema inmunológico (en lugar de comprar un suplemento).

Para ingerir las cantidades recomendadas de vitamina C, consume alimentos como:

Frutas cítricas (naranjas y toronjas), pimientos rojos y verdes y kiwi.

Verduras como brócoli, fresas, melón, papas horneadas y tomates.

Alimentos y bebidas fortificadas con vitamina C (según lo indique en su etiqueta).

Según el Instituto Nacional de la Salud de Estados Unidos, la deficiencia de vitamina C es poco común en el país y en Canadá. Incluye en tu dieta frutas ricas en fibra, ya que pueden mejorar la digestión, especialmente para las personas mayores de 40 años.

Te puede interesar:

Enfermedad de los implantes mamarios: qué debemos saber

Encender velas aromáticas en casa podría ser un riesgo para la salud