Artista puertorriqueña necesita de tus donativos tras accidente que casi le cuesta su mano

El pasado 10 de febrero, la artista puertorriqueña Carla Negrón trabajaba en uno de sus cuadros en su estudio de Los Ángeles cuando resbaló y al tratar de asirse de una mochila colgada sobre la pared, la parte filosa de un pincel se le incrustó en el centro de la palma de la mano izquierda.

“El dolor que sentí no se lo deseo a ningún enemigo. Lo único que pasaba por mi mente era pensar en que si Jesús pudo aguantar los clavos en la mano, yo también iba a poder con mi sufrimiento. Solo le pedía desesperadamente a los doctores que salvaran mi mano”, dice Carla, quien se tuvo que ir de emergencia al hospital.

Su situación se agravó porque la herida se le infectó con la agresiva bacteria estafilococos aureus, difícil de tratar con antibióticos.

Pero después de tres cirugías, el 17 de febrero, Carla salió del hospital, rogándole a Dios por su recuperación plena.

“Los doctores han sido muy cautelosos en su pronóstico. Lo cierto es que si todo sale bien, voy a necesitar mucha terapia para recuperar el movimiento”.

Carla ya era una pintora establecida en Puerto Rico cuando hace un año y dos meses vino a vivir a California.

“La curiosidad y el hambre de futuro me trajeron”, dice esta artista de 40 años, de los cuales 22 ha dedicado a la pintura. “En estos años he vivido de mi arte”.

Se define como una pintura expresionista, abstracta, figurativa, voraz y feroz.

“Fue hasta octubre del año pasado que empecé a pintar porque antes de dar rienda suelta al proceso creativo, quería llenarme de California”.

En busca de espacios, dice que tocó las puertas de las mejores galerías.

“Mandé emails a seis galerías y a seis patrones de las artes de California. Me contestaron dos. Un patrón de las artes me ofreció un espacio industrial en Wilshire boulevard y un departamento para vivir temporalmente”.

Así fue como comenzó a trabajar en su colección La Brava Soledad que contiene 40 obras, de las cuales considera 38 como extraordinarias.

Y dice que fue dentro de ese tiempo de crear La Brava Soledad de la Vida que le ocurrió el accidente que casi le cuesta su mano izquierda que es la que utiliza para la pintura gestual, una técnica pictórica que considera un diálogo de expresión.

“Fue algo horrible porque yo estoy aquí sola. Por fortuna en el momento del resbalón, estaba conmigo un amigo”.

Debido al largo camino que le espera para rehabilitarse y a su determinación para recobrar el uso de su mano izquierda y continuar sus sueños artísticos, Carla creó una cuenta para recaudar donativos en el sitio GoFundMe, bajo el nombre Support my road to recovery.

“Su ayuda financiera me asistirá para cumplir con mis gastos esenciales diarios, y me dará libertad para concentrarme en la rehabilitación de mis habilidades motoras”, escribió Carla.

En entrevista con La Opinión, dice que lo que pasó a ella, le puede suceder a otros. “Ayudar a otro ser humano es un acto de fe, y si deciden ayudarme, me voy asegurar que mi voz sea tan honda como la diversidad que es lo que este país representa para mí”.

Sostiene que su accidente le ha mostrado que todo cambia en la vida, y le ha recordado que lo más importante es la familia, la fe y la comunidad.

“Me hizo dudar si podría seguir haciendo lo que más amo, que es pintar, pero voy a luchar porque nací para pintar y quiero dejar un legado a los niños y niñas para que miren que el arte es una vocación tan digna como ser presidente de una compañía, o un abogado, un ingeniero”.

Divorciada y madre de dos hijos de 15 y 12 años, Carla dice que ha tenido que agarrarse de su fe para sobrellevar el miedo a que su futuro esté completamente comprometido por algo físico.

“Tengo que entender que soy más que un cuerpo, más que un individuo porque lo que quiero hacer con mi arte, no depende de mis dos manos. Y soy bien fuerte, y no me quejo. Pero hay algo en mi pasando, una revolución en mi alma porque pensé que mi talento era suficiente”.

Y a veces se pregunta – dice – si no tendrá que regresar a Puerto Rico y dejar el infinito de posibilidades que representa California.

Sin embargo, está convencida de que necesita una oportunidad de enseñar quién es Carla Negrón en el arte, y por eso solicita de sus donativos para salir adelante del gran desafío que vive.

En el momento del accidente, Carla realizaba unos autorretratos en donde se expone como una niña con diferentes expresiones.

“Ahora que los veo, descubro que representan fortaleza y fe”.

