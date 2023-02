Miguel Herrera, a pocos días de ser nombrado entrenador de Xolos, insiste en que era la mejor opción para dirigir al Tri

Miguel Herrera insiste en decir que era la mejor opción para dirigir a la Selección de México, aunque esta vez sumó a Ignacio Ambriz y aseguró que ambos son mexicanos que se encuentran ahí peleando y que además han aportado títulos al fútbol azteca y buenos jugadores.

Las declaraciones las dio en entrevista exclusiva para TUDN a quienes dejó claro que el era un entrenador ganador y además ha sacado buenos jugadores para la selección y aseguró que ni Diego Cocca ni nadie se la ha jugado más con jugadores mexicanos que él.

“En mi caso es sacar, sacar y sacar porque lo hice en Monterrey, lo hice en Tigres, en América, donde me he parado he tratado de sacar futbolistas jóvenes, me gusta jugar con jóvenes, porque me gusta darle la oportunidad a los mexicanos y que compitan“, reiteró Herrera para TUDN.

Miguel Herrera habló sobre la prioridad a los mexicanos

Aunque resaltó el aporte de los mexicanos, señaló que no tiene nada en contra de los extranjeros: “No estoy peleado con el extranjero, al contrario, el extranjero es necesario, en todos los países hay extranjeros importantes. Nosotros buscamos el extranjero que no hay en el equipo, tenemos una necesidad de un central, buscamos en la cantera y sino hay, sales a buscar“, prosiguió.

Finalmente, el ahora entrenador de los Xolos de Tijuana, indicó que la base de la selección debe ser Chivas, debido a que es un equipo que juega con puros futbolistas mexicanos. “Siempre lo he dicho, Chivas debe ser la base de las selecciones y no de la mayor, de todas porque juega con puros mexicanos, los jugadores interesantes tienen que salir de ahí, debe ser una obligación de una regla interna que tienen ellos“, puntualizó.

