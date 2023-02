Neymar protagoniza nuevo escándalo tras conocerse que pidió un trío sexual a unas gemelas

Neymar Jr. es protagonista de un nuevo escándalo luego de que trascendiera su supuesto intento de conquistar a unas reconocidas hermanas gemelas para un trío sexual. Así lo reveló la modelo y voleibolista Key Alves. La joven participa en el reality show “Gran Hermano” y fue en ese programa donde confesó que tras coincidir en una ocasión con el futbolista, este comenzó a coquetearles.

Al parecer, Ney intentó seducir a Keyt luego de sus repetidas apariciones públicas. Sin embargo, nunca obtuvo respuesta y fue ahí cuando abordó a Key, a quien habría realizado la propuesta del trío sexual. “¿Sabes lo que dijo? ¿Qué si podía conseguir sexo con ambas?”.

La jugadora de vóleibol admitió que si no hubiese coqueteado con su hermana, habría accedido a salir con el jugador. “Fue su error. Si me hubiera enviado un mensaje, ya estaría allí en París. Se equivocó con nosotras”.

¿Quién es Key Alves?

Tanto Key como su hermana se convirtieron en las gemelas de moda en Brasil luego que decidieron incursionar en la venta de contenido para adultos a través de la plataforma OnlyFans tras haberse dedicado inicialmente al vóleibol.

Su historia de volvió viral debido al rápido éxito monetario que alcanzaron. En una entrevista, la modelo confesó que la venta de contenido exclusivo le generaba más ingreso que el vóleibol.

“Gano unas 50 veces más con las plataformas digitales que con el voleibol. Y más en Onlyfans, porque el precio mensual (13 dólares) es fijo. Me guste o no, hoy es mi mayor ingreso… y me considero atleta, modelo, influencer, empresaria y emprendedora”, dijo.

Alves también manifestó ser fanática de la Fórmula 1 y fiel seguidora del piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez, a quien le ha dedicado algunas publicaciones en redes sociales.

Por su parte, Neymar se encuentra actualmente en el ojo del huracán por sus polémicas extra-cancha. En la campaña suma 1,501 minutos en 19 partidos disputados, con un total de 10 asistencias, 12, una tarjeta amarilla y una roja.

