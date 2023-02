Neymar confirmó pelea con un directivo del PSG en el vestuario

Una de las últimas informaciones que trascendió sobre el París Saint-Germain (PSG) fue una pelea a lo interno del vestuario en el último partido de la Ligue 1 ente Neymar Jr. y el director deportivo Luis Campos. Este lunes en la rueda de prensa previa al encuentro de la UEFA Champions League ante el Bayern de Múnich, el brasileño confirmó que el conflicto existió.

Acompañado de su entrenador, Christophe Galtier, Neymar admitió que él y su compañero Marquinhos discutieron con Luis Campos tras la derrota ante el Mónaco, convalidando así la información reseñada por L’Équipe.

Sin embargo, el astro sudamericano restó importancia al asunto y lo comparó con una pelea de novios. “Ha habido una pequeña discusión, no estábamos de acuerdo. Hemos discutido, pero pasa siempre. También discuto con mi novia y seguimos juntos. El fútbol no es todo amor, a veces se discute para mejorar”.

“Es verdad que no hemos estado bien y el PSG no está acostumbrado a ganar. Las discusiones son parte del fútbol, y nos ha ayudado para saber lo que pensamos cada uno. Es mis sexto año aquí y siempre hay rumores, a veces mal intencionados. No sé qué decir, no soy el responsable de eso. Soy un atleta y estas cosas pueden afectar pero no podemos tratar todo lo que sale”, añadió.

El atacante también se mostró consternado por la filtración de este tipo de informaciones, pues considera que deberían quedarse en la intimidad del vestuario. “Es un poco triste porque debe quedar entre nosotros, no debería salir, porque es el día a día y tenemos que ir juntos. Cuando sale esto nos molestas pero es complicado saber cómo sale. Algunas veces son verdad y otras no”.

En el último encuentro ante el Mónaco, Campos habría recriminado a Neymar falta de actitud y agresividad. Esto habría hecho molestar al brasileño y junto al Marquinhos se enzarzaron en una acalorada discusión en portugués.

Este martes se verán las caras en la ida de los octavos de final de UEFA Champions League ante el Bayern de Múnich como locales en el Parque de Los Príncipes y con las dudas de Messi y Mbappé, quienes atraviesan problemas físicos.

