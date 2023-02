Niño de 11 años sufre sobredosis de gomitas de marihuana en una fiesta

Una fiesta para ver el más reciente Super Bowl derivó en la hospitalización de un niño de 11 años que resultó con una sobredosis de marihuana tras comer gomitas que pensó eran de dulce, pero contenían marihuana.

Un menor de edad de Nueva York de nombre Ryan fue hospitalizado tras ingerir gominolas de THC que confundió con caramelos en una fiesta de la Super Bowl a la que fue invitado por sus amigos.

Según contó a The New York Post, Veronica Gill se dio cuenta de que su hijo, Ryan, actuaba de forma muy extraña tras volver a su hogar de una reunión en casa de unos amigos en New Springville.

“Mi hijo estaba sentado en el sofá conmigo y empezó a perder el conocimiento. Al principio pensé que estaba fingiendo porque abría mucho los ojos y se reía. Luego se desconectaba durante un minuto, abría mucho los ojos y se reía“, explicó. La madre al medio de comunicación.

Gill empezó a preocuparse cuando las risas del niño se convirtieron de repente en gritos de auxilio y su cuerpo empezó a temblar. Presa del pánico, la madre llevó rápidamente a Ryan a un centro de urgencias, donde los latidos acelerados del corazón llevaron a los médicos a llamar a una ambulancia para que lo trasladara a urgencias del Richmond University Medical Center.

Tras varias pruebas, un análisis de orina reveló que había ingerido una cantidad considerable de THC en las últimas horas.

La madre se sintió aún más perturbada al descubrir que su hijo había tomado las gomitas con marihuana de un cajón de caramelos de la casa de su amiga, donde se realizó la fiesta. La anfitriona dijo que no sabía cómo habían llegado esas gomitas a su casa.

Piden apoyo de las autoridades para evitar más casos como ese

Gill reveló que pese a tener THC, las gomitas estaban en un envase que se parece a los de las marcas de caramelos normales y que únicamente tienen pequeñas advertencias sobre el THC que los compradores pueden pasar por alto.

Por ello llamó al alcalde Eric Adams a que tomara medidas enérgicas contra los vendedores ilícitos de cannabis, especialmente contra aquellos cuyos productos se comercializan dirigidos a los niños.

“¿Y si [el alcalde] hace que, si los [vendedores] ilegales no tienen una señal de advertencia en sus paquetes, en letras grandes, negras y en negrita, se les aplique el doble de la multa? Sólo para intentar proteger a los niños”, dijo Gill a The New York Post.

