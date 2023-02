“Tiene mejores pulmones que ‘Aquaman'”: rapero Wiz Khalifa confesó haber fumado marihuana con Michael Phelps

El rapero estadounidense Wiz Khalifa confesó una controversial anécdota que vivió con el campeón Olímpico en natación, Michael Phelps cuando ambos se juntaron para consumir marihuana.

La confesión data de diciembre de 2022 cuando el cantante de See you again, The Thrill, y Memory acudió al famoso programa The Tonight Show Starring conducido por el reconocido comediante Jimmy Fallon.

En esta charla abordaron diversos temas y Fallon no dejó escapar la oportunidad y preguntó a Khalifa sobre esta historia. “Fuiste noticia hace un par de semanas cuando dijiste que fumabas hierba con Michael Phelps”, cuestionó Jimmy.

Semanas atrás, el rapero se había hecho viral por revelar este curioso episodio. Con una sonrisa en el rostro el rapero confirmó el hecho. “Sí, eso fue increíble”. Además, se atrevió a comparar los pulmones de Phelps con los de Aquaman.

“La forma en la que fumó el porro de manera diferente. Lo fumó como lo haría un ganador de una medalla de oro”, dijo entre risas y sorprendido en la forma como el campeón consumió esta sustancia.

Es preciso recordar que en 2009 Phelps estuvo envuelto en una fuerte polémica debido a una fotografía publicada el diario británico News Of The World donde se le vio fumando cannabis.

La estrella de los últimos Juegos Olímpicos de 2008 tuvo que disculparse por aquello. “Tengo 23 años y actué de manera juvenil e inapropiada. Lo lamento y prometo a mis seguidores y al público que no sucederá de nuevo”, declaró en su momento al ‘USA Today’.

