Antony Blinken visita zonas afectadas por los terremotos en Turquía

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, llegó este domingo a Turquía donde visitó las zonas afectadas por los dos terremotos de 7.8 y 7.6 grados del pasado 6 de febrero.

En lo que representa su primera visita oficial al país eurasiático, el funcionario estadounidense y su homólogo turco, Mevlüt Çavusoglu, sobrevolaron en helicóptero la provincia de Hatay, una de las más destruidas por el sismo.

“Profundamente entristecido al ver de primera mano la devastación de los terremotos en #Türkiye. Estados Unidos sigue comprometido a hacer todo lo posible para ayudar con los esfuerzos de rescate, socorro y recuperación”, señaló Blinken en su cuenta de Twitter.

Profoundly saddened to see firsthand the devastation of the earthquakes in #Türkiye. The United States remains committed to doing everything we can to help with rescue, relief, and recovery efforts. @USEmbassyTurkey @usaidsaveslives pic.twitter.com/bc3D7LpgVO — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 19, 2023

Antony Blinken también visitó la base aérea de Incirlik, en el sur de Turquía, en la periferia de la ciudad de Adana que fue afectada de forma moderada por los terremotos.

“En respuesta a los trágicos terremotos, EE.UU. ha respondido con $185 millones en asistencia humanitaria hasta la fecha. Las empresas, las comunidades y las personas estadounidenses también están ayudando generosamente. Gracias a los equipos @USAID por trabajar incansablemente para brindar ayuda de emergencia”, señaló.

In response to the tragic earthquakes, the U.S. has responded with $185 million in humanitarian assistance to date. American businesses, communities, and individuals are also generously helping. Thank you to the @USAID teams for working tirelessly to provide emergency relief. pic.twitter.com/Dcqb5nZVGs — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 19, 2023

El funcionario estadounidense anunció $100 millones de dólares adicionales para Turquía y Siria que ayudarán para apoyar a las víctimas afectadas por el desastre natural.

“Hoy, estoy anunciando planes para $ 100 millones adicionales para brindar ayuda para salvar vidas en Türkiye y Siria a través de @StatePRM y @USAID. Estados Unidos seguirá apoyando a los pueblos turco y sirio”, afirmó. Today, I am announcing plans for an additional $100 million to provide lifesaving aid in Türkiye and Syria through @StatePRM and @USAID. The United States will continue to stand with the Turkish and Syrian people.— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 19, 2023

Dentro de esta visita Blinken se reúne con familiares de militares turcos afectados, así como con equipos de rescate estadounidenses y miembros de los Cascos Blancos, una organización de ayuda humanitaria de Siria, precisa la Casa Blanca. Deeply moved to hear the tragic stories of Turkish military families affected by the earthquakes, and inspired by their resilience and strength. I am proud to count #Türkiye as a @NATO Ally, and they can count on us to continue assisting with relief and recovery efforts. pic.twitter.com/poWqdCSYCP— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 19, 2023

Para este lunes 20 de febrero, Blinken se trasladará a Ankara, donde será recibido en un acto oficial donde se fortalecerá la cooperación con Turquía.

Según cifras oficiales, los terremotos en Turquía y Siria han dejado hasta el momento más de 46 mil personas muertas a casi dos semanas de cumplirse la lamentable tragedia.

