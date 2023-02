Director deportivo del PSG bajó al campo para dar indicaciones tácticas en pleno partido

Nuevamente el director deportivo del París Saint-Germain (PSG) vuelve a ser noticia. Luis Campos bajó del palco al terreno de juego para dar indicaciones como un entrenador más cuando los locales estaban debajo en el marcador (2-3) ante el Lille.

En una imagen inusual en el fútbol actual, el portugués alentó a los suyos, gritó y dio indicaciones cuando las cosas no marchaban bien. Todo esto ante la atenta mirada del director técnico Christophe Galtier, quien no interfirió en la labor del directivo.

Director deportivo del PSG, Luis Campos dando instruciones tácticas a los jugadores desde el banco de suplentes. (Photo by FRANCK FIFE / AFP) (Photo by FRANCK FIFE/AFP via Getty Images).

Tras la acción de Campos, los parisinos lograron igualar el compromiso a tres goles en un partido que fue sufrido hasta el final y terminaron llevándose con el cuarto gol obra de Messi por la vía del tiro libre.

Lo hecho por el director deportivo causó revuelo en redes sociales y lo consideraron una falta de respeto hacia la figura del entrenador francés. Sin embargo, este hecho confirma las informaciones de medios galos.

Al parecer, el vestuario del PSG estaría totalmente fragmentado en subgrupos y desde la llegada de Campos, este buscaría acabar con eso. Incluso hace una semana tuvo una fuerte discusión en el vestidor con Marquinhos y Neymar Jr. por su falta de implicación.

Este hecho lo confirmó el brasileño en la rueda de prensa previa a la ida de los octavos de final de la Champions League contra el Bayern de Múnich. “Ha habido una pequeña discusión, no estábamos de acuerdo. Hemos discutido, pero pasa siempre. También discuto con mi novia y seguimos juntos. El fútbol no es todo amor, a veces se discute para mejorar”, dijo.

“Es verdad que no hemos estado bien y el PSG no está acostumbrado a ganar. Las discusiones son parte del fútbol, y nos ha ayudado para saber lo que pensamos cada uno. Es mis sexto año aquí y siempre hay rumores, a veces mal intencionados. No sé qué decir, no soy el responsable de eso. Soy un atleta y estas cosas pueden afectar pero no podemos tratar todo lo que sale”, añadió.

