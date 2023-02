Horóscopo Chino semanal: esto te deparan los astros del 20 al 26 de febrero 2023

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2023 corresponde al Conejo de Agua por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Conoce lo que le depara a tu destino esta semana con el horóscopo chino y escucha el consejo de los astros. Estas son las predicciones del horóscopo chino para la semana del 20 al 26 de febrero del 2023.

El zodiaco oriental se compone por 12 años, cada uno gobernado por un signo, el 2023 corresponde al año del Conejo, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Recuerda, si naciste en enero, tu animal será el de un año antes de tu nacimiento.

Rata (2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936, 1924)

De esos días en que querrás arreglar el mundo, de esos días en que quieres ser el héroe de todo y de todos a tu alrededor, esta perfecto, las emociones que te invaden no serán más que de buenas intenciones, pero las intenciones no serán suficientes, así que no te hagas grandes expectativas, no idealices de más porque la decepción puede ser grande y frustrante. Esta semana tendrás que canalizar toda esa buena energía e intenciones en poner en oren tu vida, en abrir nuevos caminos, en seguir haciendo planes para tu futuro, eso sí podría progresar rápidamente y tener un avance significativo. Esta jornada podrás tener la oportunidad de tener ganancias con la venta de una propiedad, mucho lo has pensado y dudado, pero por fin tomas la decisión de vender y resolver, así que sin miedo que los bienes son para resolver los males.

Buey (2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937, 1925)

Así como lo comenzaste también lo puedes terminar, lo que quieras, a la hora que quieras, sin dudas, ¿no estas a gusto con la decisión tomada? Entonces salte de ahí, es de sabios cambiar de opinión, es mejor eso a seguir en una situación o lugar en donde no te sientes feliz, realizado, completo, comprendido, así que sin miedo al qué dirán, que nadie sabe lo que verdaderamente sientes y piensas. Esta semana es perfecta para meditaciones profundas, para ser flexible contigo mismo, contigo misma, para no juzgarte tan duramente y ser compasivo contigo, solamente así podrás salir de esa situación de caos que tú mismo has provocado. Esta jornada no descuides por más tiempo tu trabajo, llegó el momento de poner tus cinco sentidos en todas tus labores profesionales o puedes tener problemas difíciles de soluciona. Cuida tu economía, no despilfarres, no sigas gastando en lo que no necesitas o podrías lamentarte haber hecho compras solamente por calmar la ansiedad en la que estas viviendo últimamente.

Tigre (2022, 2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938, 1926)

Deja de luchar contigo, es mejor que comiences a fluir y camines a lo que realmente quieres hacer, te gusta hacer, deja de pensar en lo que los demás pueden decir, deja de pensar en las criticas, los juicios de alguien más no te deberían de preocupar a estas alturas de tu vida, de tu camino, así que adelante con lo que tienes planeado para tu crecimiento personal y profesional, te llegó el momento de caminar a la meta. En el amor esta semana es un gran momento para comenzar un romance, una relación, pero si ya estas con una pareja formal, esta jornada solo te traerá grandes e importantes decisiones con respecto a asegurar un futuro juntos.

Conejo (2023, 2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939, 1927)

Tendrás una semana de grandes movimientos emociónales, tomarás decisiones importantes con respecto al amor, piensa bien antes de dar el siguiente paso o puedes arrepentirte, no te dejes guiar por un berrinche o por un capricho. Te caracterizas por tu buen juicio y sentido común, así que úsalo para lo que te perturbe estos días. Es momento de encarar problemas de días pasados. Todo lo que tiene que ver con el trabajo se estabiliza, personas que te querían meter el pie por fin se calman y ya no se ocupan más de hacerte la vida de cuadritos. En la economía las mejoras que esperas podrían comenzar estos días, pero no al ritmo que quieres y necesitas, así que paciencia.

Dragón (2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940, 1928)

La semana pinta de maravilla se abren nuevas y maravillosas oportunidades en todo lo que tiene que ver con las finanzas, el crecimiento económico es inminente esta semana y con esto el camino abierto para por fon comenzar un ahorro o esa inversión que tanto has deseado. En el amor todo sigue andando de maravilla, grandes motivos para festejar en pareja, nuevas posibilidades de un nuevo hogar, propuestas de matrimonio o noviazgo, en este aspecto todo lo que ocurra estos días puede durar años, muchos años. Es tiempo de comenzar ese plan en el trabajo, no dudes y pide, expón lo que quieres lograr, te dirán sí y es entonces cuando el camino se despeja, ya nada ni nadie te detiene.

Serpiente (2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941, 1929)

Cuida del individualismo estos días, necesitas compartir, trabajar en equipo, integrarte e integrar a personas que se relacionen con el trabajo, solo así podrás caminar al éxito. Es una jornada perfecta para corregir asuntos legales, cada obstáculo de días pasados se queda atrás y ahora si podrás manejar cualquier circunstancia desde la calma que te da el universo. Es un buen momento para programar un cuarzo blanco y te ayude a sanar todo lo cargado de días pasados, ya sea en casa o en la oficina, tráelo cerca de ti y déjate ayudar por la energía de las piedras. Es momento de empezar a pedir ayuda al universo para abrirte los caminos y concluir estudios.

Caballo (2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942, 1930)

Por fin llegan días de satisfacción profesional, compensaciones que consigues por el trabajo realizado, dan el justo valor a lo que aportas en ese empleo, los beneficios que aún no te daban, por fin, llegan a ti, te dan más obligaciones por tu excelente rendimiento y por consecuencia lo económico mejora sustanciosamente. Ahora te toca preocuparte y ocuparte de conservar esos beneficios, la tarea no está fácil, pero tienes grandes capacidades para lograrlo, úsalas bien. Aun no es momento de bajar la guardia con un asunto legal que crees este bajo control, no lo descuides, ni te confíes, hasta que tengas la resolución final en las manos. Con tantas cosas buenas y nuevas responsabilidades, no te permitas despegar los pies de la tierra, procura ser el mismo, la misma, o puedes ganarte algunos enemigos. Es una semana ideal para desear; que tu deseo al universo sea especifico y muy detallado, solo así la vida te pondrá en el camino la pareja que quieres para completar tu vida. Tu salud será optima esta semana, así que no la descuides por tus nuevas ocupaciones.

Cabra (2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943, 1931)

Te espera una semana de grandes búsquedas, desde la espiritual, hasta la más mundana, no pongas resistencia y fluye con la energía que te brinda esta semana, pon en marcha la conexión, desde la emoción en descontrol, hasta cada necesidad material que no hayas podido solucionar en días pasados. Es una buena semana para ocuparte de tus dolores lumbares, sabes bien que ya no lo puedes dejar pasar porque ya están siendo una molestia importante. En el amor todo por fin camina en calma, y es un respiro al alma, porque al amor que le tienes a tu pareja es una parte primordial para tu vida, corazón y alma.

Mono (2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956, 1944, 1932)

Tienes que ser consistente con todo lo que dices y haces, la coherencia es importante sobre todo en la educación que das en casa. Se predica con el ejemplo y no lo estás haciendo. Es tiempo de poner límites de voltear a ver realmente lo que sucede en el hogar, dejar de ser tan descuidado, descuidada, en el seno familiar. Es una semana para recomenzar, desde los negocios, el amor, retomar estudios. En las finanzas todo puede ser lento, no desesperes debes tener calma pues nada caminará como lo planeas, como pretendes, así que administra bien lo que tienes ahora para que rinda de la mejor manera posible. Cuida la salud de tus ojos, necesitas desde hace meses un buen chequeo, lo sabes y lo sigues dejando a la desidia.

Gallo (2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945, 1933)

Y por qué esperar más, no, ya no, esta semana es para que te pongas en marcha, llegó el momento de accionar y no dejar pasar de nuevo la oportunidad de volver a empezar, pero sobre todo de volver a creer en el amor. Deja los miedos en encerrados y arriésgate, quizá termines la semana con una nueva pareja, feliz y dando gracias a la vida por este nuevo amor. En el dinero es una jornada muy buena para todas las cuestiones crediticias y con estas nuevas puertas que se abren el crecimiento de tus proyectos personales, como el cambio de coche, de casa, de invertir en tu negocio propio. Cuida de la salud de tus pies y espalda, demasiadas cargas has llevado y ahora puede ser que te pasen factura.

Perro (2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958, 1946, 1934)

Grandes cambios pueden surgir esta semana en todo lo que respecta al amor o a lo profesional, la cosa es que tú quieras que estos cambios de verdad se lleven a cabo, ya no puedes dejar estas decisiones en manos de alguien más, ahora sí, toda decisión acertada o no es toda tuya y con eso la consecuencia de cada una de esas disposiciones. Habrá promesas que te hicieron y por fin te cumplirán, celebra no dejes que nada te quite el gusto de festejar algo que te hace feliz. Tendrás reuniones importantes para el crecimiento profesional, no se te ocurra posponerlas para después o puede ser que jamás se vuelva a presentar esta oportunidad.

Cerdo (2019, 2007, 1995, 1983, 1971, 1959, 1947, 1935)

Es tiempo de tomar las medidas adecuadas para solucionar problemas de trámites legales o personales, si tu intuición te dice que cambies de asesor no lo dudes y hazlo, quizá en ese cambio todo comience a marchar al pie de la letra y pronto llegues a un final feliz con cada uno de estas gestiones. Todo lo que tiene que ver con la familia esta semana puede tener altibajos, nuevas confusiones o revivir pleitos del pasado que nunca tuvieron un verdadero cierre, te tocará ser el o la que este en medio del conflicto y por lo tanto tendrás que hacerla de mediador, pero gracias a eso por fin todo tendrá un final feliz. En lo laboral llegan nuevas propuestas para un cambio de lugar, este cambio puede traerte crecimiento, pero con este crecimiento sacrificios mayores, así que si no estás dispuesto, dispuesta, a superarte a pesar de lo que tengas que sacrificar es mejor decir no desde ahora, así ni tu ni los demás pierden su tiempo.