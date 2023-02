Horóscopo de Mhoni Vidente para la semana del 20 al 25 de febrero de 2023

El horóscopo de la semana de la célebre astróloga Mhoni Vidente te dice qué te deparan los astros del lunes 20 al sábado 25 de febrero de 2023.

Aries

Semana de muchas buenas noticias a tu alrededor sobre todo en lo laboral, por fin decides cambiarte de trabajo para tener un mejor nivel económico, recuerda que tu signo siempre busca la excelencia en todo lo que realiza y siempre vas a tener tu recompensa, así que no dejes de luchar y alcanzar tu objetivo.

Debes tener cuidado con las personas que te juntas de amigos o compañeros de trabajo porque no todos te quieren ver triunfar así que aprende a ser más selectivo y busca siempre personas más afines tu forma de ser.

Sales de viaje por cuestiones de trabajo que va a ser muy provechoso para tu ámbito laboral. Ten cuidado con problemas de úlceras y estómago, trata de ir con tu médico porque va a ser tu punto débil.

Tendrás un golpe de suerte con los números 09, 14 y tu color el rojo fuerte. Este día 21 de febrero te recomiendo que prendas una vela de color rojo e invoques a tu ángel de la guarda para que le pidas todo lo que necesita y verás que pronto será cumplido.

Aries es un signo de personalidad muy fuerte y líder por naturaleza y como es un signo de fuego su mundo lo mueve los ideales y casi siempre se realizan como personas que ayudan a los demás en encontrar su camino en la vida.

Tauro

Semana de estar con mucho trabajo y organizando, tu plan de proyectos para este año así que debes de estar muy atento a todo lo que realizas para que puedas así conseguir lo que tanto deseas. Recuerden que el signo siempre está buscando el éxito en la vida y por eso nunca se va dejar vencer y que los errores son experiencia de conocimientos.

Tramitas papeles de hacienda y pagos de tarjetas de crédito; es importante sanar tu economía, vas con el médico para un chequeo general, ya no busques a ese amor que se fue de tu lado recuerda que siempre suceden las cosas es porque te convienen así tu sigue adelante en todo y verás que en estos días te llegará un amor más compatible del signo de Acuario, Sagitario o Virgo.

Este día 21 de febrero te recomiendo que prendas una vela de color amarrilla para que la suerte este de tu lado y trata de carga un limón verde en tu bolsa que eso te ayudará a cortar todo lo negativo. Los números de la suerte son 10, 15 tu color de la abundancia es el verde.

El signo de Tauro casi siempre tiene una mentalidad de autocrítica por lo que suele ser racional y muy lógico, pero muy estricto en su vida así traten de mediar todas estas cualidades para que después no tengan ningún problema. Semana de sorpresa para los que están casados y con pareja les viene un embarazo.

Géminis

Semana de estar un poco nervioso y alterado por problemas personales, recuerda que tu tienes el poder de quitarte todo lo negativo, solo necesitas concentrarte en lo que necesitas y verás que vendrá a ti esa abundancia y la tranquilidad para estar mejor. Sales de viaje por cuestiones de trabajo, recuerda que tu signo siempre necesita mover su energía para que se reinvente.

Te llega un dinero extra para pagar una deuda de tu tarjeta de crédito, trata de empezar más ahorrativo en tu vida, tus mejores días va a ser el 21 de febrero, en ese día la suerte te va a sonreír en todos los sentidos y más en cuestiones de trabajo. Por fin te ofrecen un contrato nuevo que te va a dejar más satisfacciones, pero recuerda siempre ser discreto con tus planes para que no te llenes de envidias. En ese día trata de prender una veladora blanca para que la suerte se quede contigo más tiempo.

Tendrás exámenes en tu escuela trata de ser más aplicado en tus estudios para que puedas avanzar más. Será una semana de mucho amores nuevos y apasionados del signo de Aries o Libra que van ser muy compatibles contigo. Ten cuidado con problemas de riñón trata de ir con tu médico.

Tendrás un golpe de suerte en la lotería con los números 11, 16 tu color el amarrillo. Los del signos de Géminis poseen una gran don de poder y ser admirados por eso casi siempre buscan la perfección en su belleza y sobre todo sentirse el centro de todo los eventos, su personalidad tan fuerte los hace ser siempre personas de éxito en todo lo que realizan.

Cáncer

Semana de suerte para tu signo, van a ser unos días llenos de buenas noticias relacionadas con el trabajo solo trata de no platicarlo hasta que se te realicen para que no tengas envidias a tu alrededor. Recuerda que tu signo su elemento es el agua y eso lo hace siempre estar en constante crecimiento espiritual y servicio a la humanidad.

Empiezas a analizar hacer una maestría y tener un curso en estos meses, recuerda que siempre el estar aprendiendo te va a servir para crecer más como persona. Trata de no descuidar a tus padres mínimo trata de verlos una vez a la semana. Cuídate de dolores de cabeza es por el estrés trata de empezar una rutina de ejercicio.

Te llega un dinero que no esperabas en cuestiones de una deuda del pasado, arreglas papelería de tu título universitario, haces planes de viajar para el mes de abril con tus amigos, este día 21 de febrero tu signo va a entrar en una etapa nueva de superación personal, es decir, que estás en el momento de encontrar el verdadero amor y en este día te recomiendo que prendas una vela de color rojo y pidas a tu ángel de la guarda lo que tanto deseas para ser feliz. Tus números de la suerte van ser 12,17 tu color el blanco.

Leo

Semana de no confundir las oportunidades que te da la vida y más en lo profesional, en estos días te llegará un proyecto laboral, acéptalo que el día 21 de febrero te va a llegar una corriente de energía positiva, por eso te recomiendo prender una vela blanca para que el aura del éxito te rodeé más tiempo. Recuerda no platicar tus planes y se más discreto, te llega un dinero extra por la venta de tu carro, eres el más sociable y carismático del zodiaco por eso siempre vas a estar rodeando de muchos amigos.

Tendrás un golpe de suerte, será en los juegos de azar con los números 13, 19 tu color el azul fuerte. En el amor trata de no dar ilusiones si no vas a cumplir. Decides darle un cambio a tu vida recuerda que tu signo es muy mental y si no está bien en un lugar tu solo te bloqueas para no avanzar así a buscar mejores oportunidades de crecimiento personal.

Te buscan para invitarte a salir de viaje con tus amigos para Semana Santa tu trata de irte eso te va a ayudar a renovar energías. En el amor te busca alguien del signo de Sagitario o Aries para tener una aventura amorosa sin compromiso solo ser amigos con derechos.

Virgo

Semana de muchos cambios en tu vida personal, por fin cierras ciclos de energías negativas y empieza a evolucionar como persona y más en el día 21 de febrero a tu signo le va a venir una corriente de energía positiva y los astros estarán a tu favor para crecer en todo lo que te propongas.

Recuerda que tu signo es tierra y eso te hace ser muy realista y siempre vas a estar avanzado paso a paso en tu vida laboral. Ten cuidado con problemas de salud sobre todo de los nervios y depresión, recuerda siempre estar revisándote por un médico, recuerda que tu signo es muy terco y de temperamento fuerte que eso los hace caer en constantes problemas con sus seres queridos por eso te recomiendo tratar de medir tus enojos.

Recuerda que a veces los amigos no son lo mejor opción de estar en tu empresa, mejor contrata gente profesional y así te evitas problemas. Un amor del pasado va a querer regresar contigo, preparas un viaje para el mes de abril y te vas con tu pareja de vacaciones. Te viene un golpe de suerte en esta semana con los números 07, 21 tu color el naranja trata de vestirte de ese color para que tu energía se multiplique.

Libra

Semana de estar un poco más tranquilo en cuestiones de trabajo, recuerda que tu signo es muy importante en todo lo que realiza y más en lo laboral así que deja a un lado los pensamientos pesimistas y llénate de tu energía positiva para que llegues a triunfar y si en ese trabajo ya no te quieren tu busca otro en estos días que se te va dar sin problemas.

Recuerda que tu signo lo domina el reinventarse en todo a su alrededor y sus día mágico el 21 de febrero y dará comienzo a una etapa de transformación para tu signo llevándote a un nivel más fuerte en lo económico, por eso te recomiendo que prendas una vela de color rojo y te pongas algo nuevo como zapatos o ropa que eso te va ayudará a tener más suerte.

Ya no pienses en lo que no has hecho mejor concéntrate en tus logros y trata de superarte tú mismo y verás que se te va a dar. En el amor le das mucha importancia a lo que te dice tu pareja, recuerda que las relaciones son para construir no para destruir, por eso te recomiendo que lleves tranquilo tu relación amorosa.

Decides comparar boletos de avión para el mes de marzo, cuídate de problemas de hormonas y nervios trata de ir con tu médico para que después no influyan tanto en tu vida. Tus números de la suerte van ser 06, 23 tu color el verde y amarrillo.

Escorpio

Semana de muchas buenas noticias a tu alrededor sobre todo en lo laboral por fin decide cambiarte a un nuevo trabajo con mejor salario, debes tener cuidado con las personas que te juntas porque no todos te quieren ver triunfar así que aprende a ser más selectivo, sales de viaje por cuestiones de trabajo que va ser muy provechoso para tu ámbito laboral.

Ten cuidado con problemas de pulmones y estómago trata de ir con tu medico porque va a ser tu punto débil, recibes un regalo que no esperabas por parte de un amor nuevo que va a llenar de alegría, tendrás un golpe de suerte con los números 05, 27 tu color rojo y blanco.

Los días mágicos para tu signo es 21 de febrero por eso te recomiendo que prendas una vela de color rojo e invoques a tu ángel de la guarda para que le pidas todo lo que necesitas y verás que pronto será cumplido.

Escorpio es un signo de personalidad fuerte y su misión es siempre buscar el éxito en su vida y como es un signo de agua su mundo lo mueve los sentimientos y casi siempre se realizan como personas que ayudan a los demás en todos los sentidos.

Sagitario

Semana de mucho trabajo atrasado y estar en constante juntas con tus superiores para ordenar los cambios de puesto, cuídate de problemas de salud sobre todo de la riñón o huesos que va ser tu punto débil. El Sagitario es un signo que siempre busca controlar todo lo que está a su alrededor y cuando algo no lo puede controlar lo hace sentir frustrado por eso te recomiendo que trates de estar tranquilo y analizar todo lo que vayas a hacer en tu ámbito personal.

Te recomiendo que este día 21 de febrero que va a ser un nuevo ciclo para tu signo prendas una vela de color rojo y le pidas a tu ángel de la guarda lo que tanto necesitas y verás cómo será cumplido en poco tiempo, también si te puedas cortar el cabello ese día para renovar tus energías.

Cuídate de los chismes y trata de no comentar nada de tu vida personal y menos en cuestión amorosa, te llega una sorpresa económica por medio de los juegos de azar con los números 04, 29 tu color el naranja y blanco y trata de combinarlo con tu fecha de nacimiento para personalizar tu suerte.

En el amor si esa persona no te valora y no quiere nada contigo trata de ya no rogarle, recuerda que y el amor se da no se obliga y que en estos días te va a llegar alguien del signo de Aries o Leo, que hablará de amor verdadero contigo. Recuerda que no todo en la vida es el dinero también se alienta el alma así trata de estar más espiritual en esta cuaresma.

Capricornio

Semana de muchos cambios en tu trabajo y reacomodo de personal, pero tú vas a quedar mejor posicionado, recuerda que tu signo está cruzando por una etapa de superación en todo y necesitas tener más paciencia en cuestiones de problemas personales que estas energías encontradas pronto pasaran volverás a ser el mismo en todos los sentidos.

Recuerda que tu signo es el más centrado y maduro del zodiaco así trata de poner tu mente en cuestión positiva para que puedas solucionar todo de la mejor manera. En el amor seguirás con tu pareja actual, pero a veces tú mismo te aburres y decidas salir con más personas sin cortar a tu relación y eso hace que siempre vivas confundido de no saber con quién estar en cuestión de pareja así aprende a ser más fiel y definir qué quiere para tu futuro.

Te busca tu papi para pedirte un dinero prestado y que le ayudes con unos trámites del seguro social, pagas deudas de tu tarjeta de crédito y te pones al corriente en tu economía, tu mejor día va ser el 21 de febrero en ese día vendrá un golpe de suerte con los números 03, 30 y trata de usar mucho el color verde y azul fuerte para que tu energía este más protegido y un amor regresa a ti en ese día que te va poner muy feliz, trata de estudiar más para los exámenes de tu carrera universitaria.

Acuario

Semana de sentirte un poco abrumado por la carga de trabajo y presiones, recuerda que tu signo siempre quiere hacer todo al mismo tiempo y estar muy acelerado por eso se te recomienda relajarte y organizar mejor tu tiempo para que puedas hacer todo de la mejor manera. Te piden un dinero prestado y va a ser un ser querido. Ten cuidado con dolores de cabeza y garganta trata de ir con tu médico.

Te llega un dinero extra y va a ser por cuestiones de una deuda del pasado, compras boletos de avión para irte de viaje en Semana Santa con tu pareja, recuerda que los mejores momentos de tu vida es cuando lo disfrutas con la persona indicada. Eres muy intenso en cuestiones de negocios y tu signo siempre atrae mucho el dinero y eso hace que siempre te va llevar al éxito.

Sigues con la dieta y haciendo ejercicio que eso te está haciendo verte de lo mejor, te buscan para ofrecerte un proyecto de trabajo para irte a vivir al extranjero, tendrás un golpe de suerte el día 21 de febrero y va a ser con los números 01, 37 tu color el amarrillo y naranja se te recomienda ponerte algo de plata y vestirte con colores fuertes para que tengas más fuerza espiritual. A los Acuario solteros les va a venir un amor muy compatible del signo de Tauro o Libra.

Piscis

Semana de festejos y regalos sorpresa, recuerda que tu signo empieza la era de Piscis a partir de esta semana así que la buena suerte y las situaciones positivas reinaran en este tiempo. Trata de no caer en provocaciones laboral y no estar a la defensiva de cualquier opinión y verás cómo seguirás de lo mejor así a controlar un poco más tus impulsos. Decides seguir con el ejercicio y cambiar tu alimentación más saludable para verte de lo mejor en esta primavera.

Este día 21 de febrero los astros se van a alinear a tu favor y más el Sol por eso te recomiendo salirte a caminar en la mañana con ropa clara y ponerte mucho perfume y pedirle a Dios lo que tanto necesita y verás cómo vas a tener respuesta y ese mismo día trata de cortarte el cabello para que se renuevan las energías.

También te invitan a salir de viaje para el mes de marzo en tu cumpleaños, ya no busques razones para no estar enamorado tu déjate querer, tendrás un golpe de suerte con los números 00, 08 tu color mágico es el rojo y azul. Cambias unas cosas de tu casa para remodelarla para tener más espacio, decide hacer fiesta familiar para festejarte.

Recuerda que es bueno ahorrar, pero trata de no quedarte con el antojo y compártelo recuerda que para eso trabajas, te regalan una mascota, te haces un tratamiento estético para verte más juvenil, vas con el dentista a una revisión, yo sé qué a veces no entiende las decisiones de Dios, pero recuerda que tu Fuerza Espiritual sea mayor y aceptar lo que te pasa en la vida.

