“La pelea del año, cab…”: Luis “Pantera” Nery derrotó a Azat Hovhannisyan en sangriento combate en California

En una batalla que dejó muy buen sabor de boca a Óscar de la Hoya, quien la calificó como “la mejor del año”, y los aficionados al boxeo en general, este sábado el excampeón mundial mexicano Luis “Pantera” Nery venció por nocaut técnico a su rival, el armenio Azat Hovhannisyan, en pelea eliminatoria para disputar el cinturón supergallo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB)

En la función realizada en el Fox Theatre en Pomona, California, ambos pugilistas dieron un gran espectáculo para los fans, ya que le restaron importancia a la defensa y se dieron con todo el poder de sus puños.

Los primeros tres episodios fueron para el armenio, que sacudió en varias ocasiones la humanidad del mexicano, principalmente con su zurda; pero para el cuarto Nery se sobrepuso y comenzó a inclinar la balanza a su favor.

El quinto fue un episodio memorable: un corte comenzó a mermar a Azat y el “Pantera” buscó hacer más grande la herida; sin embargo, el armenio se convirtió en una fiera que respondía a cada golpe sin dar ni pedir cuartel.

HOW IS AZAT HOVHANNISYAN STILL STANDING 😮#NeryHOvhannisyan pic.twitter.com/QFt7QSsNQp — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) February 19, 2023

En el octavo asalto el asiático volvió a tomar la batuta y en el noveno hizo daño al mexicano con su 1-2, aunque al final de éste, en un cierre trepidante las cosas volvieron a cambiar.

Explosive end to the 9th round 👊#NeryHovhannisyan pic.twitter.com/s6vTATT3iJ — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) February 19, 2023

Para el décimo round ambos comenzaron a sufrir los estragos de la tremenda exhibición que estaban ofreciendo y se les notaba el agotamiento físico. Allí fue cuando Nery empezó a finiquitar la pelea, ya que sacó un extra de energía, que le sirvió para mandar a la lona a Hovhannisyan, quien se levantó antes de la cuenta de 10. Nery siguió golpeando, haciendo daño y buscando el nocaut, pero la campana sonó y lo evitó. LUIS NERY KNOCKS DOWN CRAZY A 💥#NeryHovhannisyan pic.twitter.com/JvL2356CP3— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) February 19, 2023

En el 11 llegó lo que ya parecía inevitable, que era el triunfo de Luis Nery, quien siguió castigando como pudo a su oponente y el réferi Ray Corona paró la pelea al 1:51, declarando el nocaut técnico para el azteca. Respect between two warriors ⚔️



Watch #NeryHovhannisyan on https://t.co/FoiaUucafv pic.twitter.com/aoeD1qsLPf— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) February 19, 2023

Con este triunfo, “Pantera” se convirtió en retador obligatorio para Stephen Fulton, monarca supergallo del CMB.

Óscar de la Hoya calificó la pelea como “La Mejor del Año”

El promotor Óscar de la Hoya fue uno de los fanáticos enardecidos que opinaron sobre la gran exhibición que se vio en el Fox Theatre y se atrevió a calificarla como la mejor pelea del año y así lo hizo saber a través de su cuenta de Twitter.

“¡La pelea del año, cab…! ¡Lo mejor de USA y México, vamos!”, expresó en la red social. Fight of the year cabrones!!!!!!! @GoldenBoyBoxing the best in the USA and México let’s go!!!!!!— Oscar De La Hoya (@OscarDeLaHoya) February 19, 2023

También puede interesarte:

Mauricio “Bronco” Lara le da a México un nuevo campeonato mundial con un golpe que silenció a Inglaterra

Óscar de la Hoya pide que lo pongan en una cartelera de boxeo, emocionado por la exhibición del sábado

Gervonta Davis vs. Ryan García se realizaría el 15 de abril en Las Vegas