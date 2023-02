Mauricio “Bronco” Lara le da a México nuevo campeonato mundial de peso pluma con un golpe que silenció a Inglaterra

El mexicano Mauricio “Bronco” Lara se convirtió en nuevo campeón mundial de peso pluma de la AMB este sábado al noquear de manera sorpresiva al británico Leigh Wood en un final inesperado en Nottingham, Inglaterra.

“Bronco” Lara, peleador de casi 25 años de edad originario de la Ciudad de México, estaba siendo dominado luego se seis asaltos por el campeón defensor, pero cuando el round 7 estaba por terminar, envió a la lona a Wood en un intercambio de ganchos de izquierda. El golpe del mexicano fue directo a la quijada de su oponente.

Wood se levantó, muy tambaleante, y cuando las acciones estaban por reanudarse, la esquina del británico lanzó la toalla directo a las manos del réferi ante la incredulidad del propio Wood y sus aficionados.

“Es lo que soñamos desde que teníamos 8 años”, dijo Lara (26-2-1) en el ring acerca de su primer campeonato mundial. “Me siento muy contento de haberle ganado a un gran campeón”.

Wood conectó los mejores golpes de la pelea y, con excepción del segundo round en el que Lara lo maltrató, se vio en control del pleito. Por momentos, “Bronco” Lara lucía incierto y muy pasivo en el ring, lo cual aprovechó el peleador local. Eso sí, cuando el mexicano se animaba a lanzar, normalmente conectaba.

Inmediatamente tras decretarse el nocaut de Lara, hubo un zafarrancho entre él y Josh Warrington, otro boxeador inglés con quien el mexicano ha peleado dos veces. Según reporteros, Warrington dijo que Lara le escupió. Elementos de seguridad evitaron un caos.

La pelea se efectuó en la arena Motorpoint de la ciudad de Nottingham, Inglaterra, donde Wood tuvo el apoyo de sus fans. Su ingreso al ring fue con un espectáculo musical al estilo de Canelo Álvarez. Lara había subido al ring con las notas de "Viva México".



Minutos después de finalizada la pelea y ya con los ánimos bajo control, Mauricio Lara fue a la esquina de Leigh Wood y le regaló el sombrero de charro con el que había subido al cuadrilátero.

Noticia en desarrollo.