¡De dónde saca las fuerzas! Amanda Serrano hace historia, pero la mexicana Erika Cruz impresiona a Nueva York con increíble corazón en el ring

Amanda Serrano hizo más historia para el boxeo puertorriqueño el sábado en Nueva York al vencer por decisión a la valiente mexicana Erika Cruz y convertirse en campeona indiscutible de peso pluma, en una sangrienta y memorable pelea de 10 rounds.

Los jueces vieron vencedora a la boricua Serrano por 98-92, 98-92 y 97-93 en virtud de que dominó la segunda parte de la pelea. Ella era la dueña de los títulos del CMB, la OMB y la FIB. Cruz defendía su corona versión AMB.

Erika Cruz sufrió un enorme corte en la cabeza, arriba de la frente, en el round 3 producto de un choque accidental que le hizo pelear bañada en sangre el resto del combate y eso pareció afectarle mucho, principalmente por mala visibilidad. Sin embargo, la mexicana de 32 años nunca dejó de soltar golpes en lo que fue un duelo en el que ambas gladiadoras zurdas que lo dieron todo.

Serrano, de 34 años, subió al ring con su larga lista de grandes logros como los campeonatos mundiales en siete distintas divisiones, pero con la intención de convertirse en la primera boxeadora -o boxeador- de Puerto Rico en ser monarca mundial indiscutible en una división, en este caso las 126 libras.

La pelea, transmitida en Estados Unidos por DAZN, se realizó en el Teatro Hulu del Madison Square Garden, donde Serrano contó con el apoyo de la mayoría de los aficionados. Pero éstos se mantuvieron mayormente en silencio la primera parte del pleito, sorprendidos por la agresiva actitud de Cruz, quien soltaba golpes arriba y abajo como una máquina.

Le tomó a la gran campeona Serrano hacer ajustes, encontrar su ritmo y, ciertamente, aprovechar el incesante sangrado que corría por el rostro de su oponente para despegarse en las boletas de los jueces y llevarse la decisión.

“Para nada, ella es una campeona mexicana”, dijo Serrano cuando le preguntaron si Cruz la sorprendió por la manera de ir por ella. “Ella trabajó fuerte por lo que tiene, yo trabajé fuerte por lo que tengo, y eso es lo que esperábamos, es para lo que nos preparamos”.

A pesar de enfrentar a una leyenda del boxeo como Serrano, Cruz se fajó en el centro del ring contra la mujer que llegaba con 30 nocauts como profesional. Su objetivo inicial fue golpear a la región del hígado; lo hizo con mucho éxito durante la mitad de la pelea.

Fue hasta el round 5 que Serrano ganó su primer asalto con claridad. Tras ese episodio, los doctores empezaron a revisar la cortada de Cruz antes de dejarla salir al siguiente round. Ella, estoica, fue un ejemplo de determinación y nunca dejó de buscar su noche de gloria.

Serrano controló en los rounds 8 y 9 luego de dos episodios explosivos donde ambas se conectaron fuertemente.

Con el triunfo de Serrano, el cual fue mucho más difícil de lo esperado, la mesa quedó puesta para la pelea de revancha entre ella y la irlandesa Katie Taylor, con quien posó en el ring luego de su victoria. Taylor superó a Serrano el año pasado en un excelente choque en el Garden.

Los millonarios planes de Serrano-Taylor 2 fueron puestos entre interrogaciones durante 10 asaltos la noche del sábado en Manhattan. Bien advertía la boricua durante la semana de no menospreciar a Cruz, incluso pidiéndole una disculpa por las conversaciones en los medios que no la tomaban muy en serio. FACE OFF 👀 @KatieTaylor vs @Serranosisters 🔥🔥#TaylorSerrano2 | May 20 🇮🇪 pic.twitter.com/Zl89jrbzIx— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) February 5, 2023

Noticia en desarrollo.