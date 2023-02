Emanuel “Vaquero” Navarrete sobrevive y luego noquea a Liam Wilson para hacer historia como campeón mundial en tres divisiones

Emanuel “Vaquero” Navarrete hizo historia la noche del viernes al noquear al australiano Liam Wilson en el Desert Diamond Arena de Arizona, para llevarse el cinturón superpluma de la OMB y así convertirse junto a Julio César Chávez, Érik Morales, Marco Barrera, entre otros, como los pugilistas mexicanos que han reinado en tres divisiones; supergallo, pluma y superpluma.

Wilson se presentó a este combate como reemplazo de Óscar Valdez y comenzó con muchas ganas, tanto que estuvo a punto de noquear al “Vaquero”, que con mucho coraje sacó adelante el pleito y logró definirlo por la vía del cloroformo.

En el primer y el segundo asalto, ambos boxeadores tuvieron tiempo para estudiarse, no se puede decir que entre los dos había algún dominador claro.

R2: Se fue el segundo asalto y Navarrete empieza a tomar ritmo conectando un par de golpes.



En el tercer asalto el australiano salió con cierta cautela y esperando los golpes y movimientos de Navarrete y hasta que se vivió un frenético intercambio de golpes de poder a poder entre ambos boxeadores. Pero ya en el cuarto round, la sorpresa se daba pues Wilson derribó a Navarrete de un derechazo y luego de una buena combinación de golpes, que pudo aguantar el boxeador azteca.

Y así en el quinto asalto, el nativo de San Juan Zitlaltepec reaccionaba y lograba de nuevo entrar en combate luego de haber recibido un fuerte castigo en el episodio anterior, sin embargo fue el sexto round el mejor hasta esos momentos, ambos pugilistas tuvieron un contrapunteo de golpes que hizo levantar de sus asientos a todos los presentes. WE HAVE A BANGER IN GLENDALE 💥💥💥#NavarreteWilson | LIVE on @ESPN pic.twitter.com/ngP4O1qkMs— Top Rank Boxing (@trboxing) February 4, 2023

El séptimo y octavo episodio fueron para Emanuel Navarrete, siendo el séptimo, el asalto de la noche para el mexicano hasta el momento y que lograba maltratar el rostro del pugilista australiano. El octavo también fue para el “Vaquero”, que nivelaba el combate y sacaba ventaja. NO BACKING DOWN 😤#NavarreteWilson | LIVE on @ESPN pic.twitter.com/QMypydsTIf— Top Rank Boxing (@trboxing) February 4, 2023

Pero el “Vaquero” ya no quería esperar más, ya que sabía que tenía esta noche una cita con la historia, a la cual decidió asistir y por la vía del nocaut en el noveno asalto lograba finiquitar el combate y entrar así en la historia de los boxeadores mexicanos que se titularon campeones del mundo en tres divisiones distintas. WHAT A FINISH THIS WAS 🤯 #NavarreteWilson pic.twitter.com/FRD6sKh186— Top Rank Boxing (@trboxing) February 4, 2023

Un combate explosivo en el que Emanuel Navarrete pudo demostrar de lo que está hecho y que pudo sacar adelante pese a los duros momentos que vivió dentro del mismo, y que logró revertir a base de garra, pundonor y la fuerte pegada que lo caracteriza.

