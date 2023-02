Erika Cruz cumple con el pesaje y está lista para darle guerra a Amanda Serrano en combate unificatorio en el Madison Square Garden

Erika Cruz marcó 125.4 libras al igual que la boricua Amanda Serrano y ya se encuentran listas para el combate en el Madison Square Garden, y en el que ambas pugilistas se muestran confiadas en si mismas para alcanzar el resultado y así concretar la unificación de los cinturones pluma.

Erika Cruz se mostró muy confiada luego de haber superado el peso. “Ya estoy tranquila porque el peso es lo más difícil siempre. Todo pasó con tranquilidad, me siento muy bien, concentrada. Vamos a echarle muchas ganas porque México va a hacer historia“, dijo la pugilista oriunda de Ciudad de México.

La mexicana aseguró que la legendaria pugilista puertorriqueña quiso intimidarla y hacerla flaquear con su mente, sin embargo Cruz no cayó en su juego. “Creo que va a salir a intimidarme, pero yo voy a responder de la misma manera. Yo no tengo miedo. No vine a acabar una pelea a 10 rounds, vine a ganar“, dijo. 🇵🇷 Who you rocking with on Feb. 4? 🇲🇽#SerranoCruz pic.twitter.com/ABTVcLIxpy— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) February 3, 2023

Por su parte, Amanda Serrano espera una verdadera guerra dentro del ring ya que aspira a convertirse en la primera campeona puertorriqueña indiscutible. Cabe acotar que Serrano utilizará un uniforme alusivo a su país, en lo que espera sea un gran día para ella y todos los puertorriqueños.

Esta cartelera lleva el nombre de “Indiscutible” y además contará con nueve combates más, siendo el estelar el de Serrano contra Cruz.

