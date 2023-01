Érika Cruz y Amanda Serrano cara a cara: mexicana y puertorriqueña juntas antes del duelo en Estados Unidos

Por primera vez en la historia, las boxeadores Amanda Serrano de Puerto Rico y la nacida en México Érika Cruz, se vieron las caras antes de lo que será su duelo pautado para este sábado 3 de febrero en el Teatro Hulu, localizado en el Madison Square Garden de Nueva York.

Dicho cara a cara ocurrió durante la tarde de este lunes 30 de enero en el afamado edificio Edge, el rascacielos al aire libre más alto del hemisferio occidental, y en el mismo se pudo ver como ambas boxeadoras llegaron con sus respectivos títulos mundiales y con un respeto mutuo.

Además, el encuentro también estuvo marcado por la sesión de fotos organizada por la empresa Matchroom Boxing, promotora del evento que nos dará un duelo histórico entre la mexicana y la puertorriqueña.

En la pelea se pondrá todo en juego, pues los títulos mundiales de las 126 libras cuando Serrano ponga en juego sus títulos mundiales de la Organización Mundial de Boxeo, Federación Internacional de Boxeo, Consejo Mundial de Boxeo, Organización Internacional de Boxeo y de la revista The Ring, ante la apodada Cruz, quien expondrá su correa mundial de la Asociación Mundial de Boxeo.

Por su parte, Serrano está a la espera de un solo título mundial para convertirse en la primera campeona indiscutible del boxeo profesional puertorriqueño, algo que no ha sido realizado por nadie, sea cual sea la rama, masculina o femenina.

Por otro lado, la mexicana Cruz buscará ser la primera boxeadora profesional de México en convertirse campeona indiscutible, quien admitió admirar a su rival, pero al mismo tiempo enfatizó que no se achicará ante su rival.

“Admiro a Amanda Serrano, pero no me achico. En mi mente y en mi corazón sé que me entrené para vencerla y no voy a dejar dudas”, aseguro a EFE. Además, aseguró que “estaba en el mejor momento de su carrera como profesional y daré todo en una pelea que debe ser intensa; casi puedo asegurar que se irá a 10 asaltos y se decidirá por decisión”, dijo Cruz.

