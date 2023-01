Boxeadora mexicana vende contenido en OnlyFans para financiar su carrera

En el mundo del deporte cada día son más las figuras que se suman a la venta de contenido exclusivo a través de la plataforma OnlyFans. Tal es el caso de la boxeadora mexicana Sulem Urbina. La peleadora busca financiar su carrera para poder optar al título mundial. En una entrevista para el medio azteca Milenio – La Afición, la púgil reconoció que el talento y la disciplina son fundamentales, pero en el proceso también se necesita dinero.

“Quieras o no, se necesita el dinero para seguir adelante en el boxeo. No estoy en un momento en mi carrera que diga ‘uy las bolsas de Sulem Urbina son bastante para mantenerse ella sola’. Soy muy afortunada de poder tener una plataforma donde puedo ganar ese dinero extra y seguir apoyando mi carrera. Porque esos recursos pueden ir rumbo a mi nutrición, a mi recuperación, a mis entrenamientos… todo eso cuesta y más en este nivel”, explicó.

“OnlyFans me da la habilidad de crear contenido y ser pagada por ello y no quitarme, a la vez, de mis entrenamientos”, agregó.

Sulem manifestó ser consciente de la nueva estrategia de la plataforma para no ser vista únicamente como una página que vende contenido adulto, motivo por el cual decidió aprovecharla.

“OnlyFans quiere quitar ese esquema de ser una plataforma solamente de contenido explícito y por eso están trabajando con diferentes deportistas artistas y personas que tienen diferentes talentos para que enseñen lo que hacen en su plataforma y eso es lo que hago. Soy una persona muy coqueta y no me da miedo ni lucirme, ni enseñar mi feminidad. Soy boxeadora, pero me pasa como los doctores. Los doctores no andan por la calle con sus batas de médico, por eso yo abajo puedo ser lo que sea”, dijo.

La boxeadora que debutó hace seis años como profesional y tiene un récord de 13-3-1 con dos KO, confesó su esposo es alguien fundamental en todo este proceso de la venta de contenido. “Gracias a Dios tengo un marido que me apoya, si yo quisiera vender mis calcetines me apoyaría. Lo que subo a redes, todo está en un rango y no voy a enseñar de más”, precisó.

Sulem Urbina se une a una larga lista de luchadoras, atletas y mujeres ligadas al mundo del deporte que deciden incursionar en la venta de contenido exclusivo a través de la plataforma OnlyFans.

