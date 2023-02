David Benavidez advierte a Caleb Plant en tensa conferenia de prensa: “Cuando estés en el suelo sangrando, aprenderás a respetar a un verdadero luchador”

David Benavidez y Caleb Plant se verán las caras el sábado 25 de marzo en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas en un evento presentado por Premier Boxing Champions. En este sentido ambos pugilistas continuaron con la gira del combate y este jueves la conferencia de prensa casi termina con ambos deportistas a las manos. Un ambiente muy tenso se vivió entre dos sujetos que se tienen muchas ganas el uno al otro.

Benavidez no dudó en amenazar a Plant y advertirle los planes que tenía para el en el combate. “El 25 de marzo, garantizo que noquearé a Caleb Plant antes del sexto asalto“, así dijo sin ningún tipo de dudas el pugilista mexicoestadounidense, el cual parte como favorito para llevarse el combate con un 2-1 en las apuestas.

“Cuando estés en el suelo sangrando, aprenderás a respetar a un verdadero luchador. Soy lo que quieres ser. Eres un tonto“, continuó un Benavidez visiblemente alterado.

Benavidez no olvida un futuro enfrentamiento contra Canelo

A pesar de la tensa conferencia, Benavidez a su manera tuvo ciertos halagos para su rival. “Tuvo una victoria sensacional contra Anthony Dirrell y no le quito nada a eso. Este es el mejor momento en que esta pelea podría haber sucedido. Fue el movimiento correcto para los dos“, prosiguió.

Pero esto no fue todo, el mexicoestadounidense no se olvidó de Canelo Álvarez. “He querido pelear con él durante mucho tiempo y ahora el ganador de esta pelea será obligatorio para Canelo Alvarez. Estoy súper motivado“, agregó.

Las palabras continuaban y Benavidez se dirigió a sus fanáticos. “Los fanáticos quieren ver un nocaut. Puede actuar como si yo no fuera así, pero mira mi historial. Mira cómo se ven todos después de pelear conmigo. No juego. Eso es lo que hago y él no es diferente de cualquier peleador con el que haya peleado“.

Caleb Plant no se le quedó callado a David Benavidez

Las duras y amenazantes palabras de Benavidez no se quedaron allí y tuvieron respuesta de Caleb Plant que aseguró también estar esperando el combate con muchas ansias. “Después de la pelea de Canelo, dije que quería hacer la pelea más grande posible. Regresaron con el dos veces campeón Anthony Dirrell para una eliminatoria por el título. Sabía que era el siguiente en la fila para pelear contra el campeón interino antes de esa pelea, y eso significaba David Benavidez. Estoy en la lucha que quiero“, dijo Plant.

De igual forma le recordó a Benavidez que este no es su primer reto dentro del boxeo profesional. “No tienes que preocuparte de que me presente el 25 de marzo. Esta no es mi primera gran pelea. He estado aqui antes“, señaló.

“Nunca dije que David es un mal peleador porque no tengo interés en pelear contra malos peleadores. Quiero pelear con buenos boxeadores y hacer grandes peleas. Esta es la mejor pelea que se pudo hacer en la división“, prosiguió el boxeador estadounidense de 30 años de edad.

Sin lugar a dudas Las Vegas será testigo de uno de los combates más esperados entre dos pugilistas con ansias de triunfo y que se tienen muchísimas ganas el uno y el otro, el conteo regresivo sigue rumbo al 25 de marzo, fecha en la que dentro del Ring, Benavidez y Plant se enfrentarán.

