Óscar de la Hoya está convencido de que Andy Ruiz puede noquear a Deontay Wilder

Óscar de la Hoya está convencido de que Andy Ruiz tiene la capacidad de noquear a Deontay Wilder, esto en el momento en el que ambos pugilistas se enfrenten en la eliminatoria para la disputa del título de los pesos pesados que actualmente se encuentra en manos del británico Tyson Fury.

“Andy noqueó a Joshua en una de las sorpresas más grandes del siglo, lo mismo puede ocurrir contra Deontay Wilder“, dijo el Niño de Oro en entrevista concedida al canal de YouTube de Figthype.

Sin embargo, Óscar De la Hoya aseguró que ambos peleadores tenían una gran pegada, por lo que se decantó por mostrar mucho respeto por ambos, sin embargo cree que la mandíbula de Wilder no aguantaría los impactos explosivos del “Gordito Power” a quien considera más apasionado e inteligente en el ring que el pugilista estadounidense. “Lo que me preocupa es esa barbilla de Wilder, no es muy resistente. Si Andy consigue ese golpe definitivo, se acabó para él“, reiteró.

A juicio de Óscar de la Hoya, Andy Ruiz es un peleador bastante subestimado y los oponentes consideran que pueden ganarle rápido, sin embargo el ha mostrado otra cosa y ha logrado poder derrotar a los mejores.

El CMB ordenó un enfrentamiento entre Andy Ruiz y Deontay Wilder para conocer al nuevo retador de Tyson Fury, en las últimas actuaciones de ambos, el “Gordito Power” se impuso al cubano Luis Ortiz por decisión unánime, mientras que Wilder noqueó en el primer asalto a Robert Helenius.

